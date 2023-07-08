聽新聞
test
0:00 / 0:00

葉倫啖雲南菜 熟練用筷子愛吃菇

聯合報／ 記者陳宥菘／綜合報導
葉倫飛抵北京後第一餐曝光！（取自「潘潘貓」微博）
葉倫飛抵北京後第一餐曝光！（取自「潘潘貓」微博）

美國財政部部長葉倫六日下午飛抵北京，據大陸網上流傳的消息，葉倫抵達北京後的第一餐並非由中方官員設宴，而是「自己解決」。她和美方同仁在北京三里屯一家雲南餐廳吃晚餐，陸網稱「老太太筷子用的好，很愛吃菌子」，相關報導也登上百度熱搜第一名。

九派新聞報導，微博網友「潘潘貓」發文指出，六日晚間在北京三里屯雲南餐廳「一坐一忘」用餐時，偶遇了葉倫本人。當時葉倫一行人並未坐在包廂內。「潘潘貓」稱，在去洗手間時經過他們的餐桌，放緩腳步瞥了一下桌上的菜品，看見香草烤魚、薄荷牛肉捲、涼米線、炒牛肝菌，「很雲南、很家常」。

據傳葉倫用餐的餐廳「一坐一忘」也轉發該網友貼文指出，聽服務的店員說，葉倫很愛「菌子」（菇類），光是「見手青（牛肝菌）」就點了四份。該餐廳說，昨天「真是無比魔幻的一天」。

據報導，該餐廳在北京使館區附近，是各國駐華使節和隨行人員常去的一家餐廳。還有大陸網友注意到，葉倫用餐時拿的是「筷子」，且姿勢熟練，推測她或許是個中餐愛好者。

環球網報導，葉倫六日晚間也在個人推特發文表示，此行是為美中兩國提供溝通和避免誤解的機會。她寫道，「我很高興來到北京會見中國官員和商界領袖。我們尋求健康的經濟競爭，從而促使美國工人和企業受益，並（尋求）就全球挑戰進行合作」。

葉倫 北京 餐廳

延伸閱讀

會見美財長葉倫 李強：加強合作是正確選擇

葉倫籲中國進行市場改革 堅稱美國不尋求脫鉤

美國財長葉倫訪中 尋求緩解美中緊張關係

葉倫訪中第一餐自理 熟練動筷吃雲南菜

相關新聞

葉倫訪陸：美中競爭非贏家通吃

美國財長葉倫昨天會見大陸國務院總理李強，據央視新聞報導，李強表示，加強合作是中美兩國現實需求和正確選擇，呼籲就雙邊經濟領...

陸高管牽手小三被街拍 中石油通報確定「雙開」處理

上月初，一名胡姓大陸國企高管被爆先前赴四川成都出差時，疑牽手小三逛街，遭街拍曝光，火速遭免職並接受公司紀委核查。時隔一個...

葉倫抵京第一餐吃雲南料理 筷子用得熟練 最愛吃這道菜

美國財政部部長葉倫昨天下午飛抵北京，為期4天的訪中行程備受關注。據大陸網上流傳的消息，葉倫抵達北京後的第一餐並非由中方官...

葉倫啖雲南菜 熟練用筷子愛吃菇

美國財政部部長葉倫六日下午飛抵北京，據大陸網上流傳的消息，葉倫抵達北京後的第一餐並非由中方官員設宴，而是「自己解決」。她...

會見美財長葉倫 李強：加強合作是正確選擇

大陸國務院總理李強7日在北京，會見來訪的美國財政部長葉倫。據中方發布內容，葉倫說美方不尋求「脫鉤斷鍊」，李強表示，加強合...

中國外長秦剛多日未公開露面 外界關注

中國國務委員兼外長秦剛自6月25日之後就未公開露面，有外媒今天在外交部例行記者會提及此事，詢問是否涉及健康因素，但未獲具...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦