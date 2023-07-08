葉倫啖雲南菜 熟練用筷子愛吃菇

美國財政部部長葉倫六日下午飛抵北京，據大陸網上流傳的消息，葉倫抵達北京後的第一餐並非由中方官員設宴，而是「自己解決」。她和美方同仁在北京三里屯一家雲南餐廳吃晚餐，陸網稱「老太太筷子用的好，很愛吃菌子」，相關報導也登上百度熱搜第一名。

九派新聞報導，微博網友「潘潘貓」發文指出，六日晚間在北京三里屯雲南餐廳「一坐一忘」用餐時，偶遇了葉倫本人。當時葉倫一行人並未坐在包廂內。「潘潘貓」稱，在去洗手間時經過他們的餐桌，放緩腳步瞥了一下桌上的菜品，看見香草烤魚、薄荷牛肉捲、涼米線、炒牛肝菌，「很雲南、很家常」。

據傳葉倫用餐的餐廳「一坐一忘」也轉發該網友貼文指出，聽服務的店員說，葉倫很愛「菌子」（菇類），光是「見手青（牛肝菌）」就點了四份。該餐廳說，昨天「真是無比魔幻的一天」。

據報導，該餐廳在北京使館區附近，是各國駐華使節和隨行人員常去的一家餐廳。還有大陸網友注意到，葉倫用餐時拿的是「筷子」，且姿勢熟練，推測她或許是個中餐愛好者。

環球網報導，葉倫六日晚間也在個人推特發文表示，此行是為美中兩國提供溝通和避免誤解的機會。她寫道，「我很高興來到北京會見中國官員和商界領袖。我們尋求健康的經濟競爭，從而促使美國工人和企業受益，並（尋求）就全球挑戰進行合作」。