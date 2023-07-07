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工業富聯完成董事會換屆選舉 鄭弘孟當選董事長

聯合報／ 記者林宸誼／即時報導
鴻海集團旗下工業富聯（FII）7日發布公告，公司當日完成了董事會、監事會換屆選舉，新一屆董事會選舉鄭弘孟為董事長，並聘請鄭弘孟為總經理。記者林宸誼／攝影
鴻海集團旗下工業富聯（FII）7日發布公告，公司當日完成了董事會、監事會換屆選舉，新一屆董事會選舉鄭弘孟為董事長，並聘請鄭弘孟為總經理。記者林宸誼／攝影

鴻海集團旗下工業富聯（FII）7日發布公告，公司當日完成了董事會、監事會換屆選舉，新一屆董事會選舉鄭弘孟為董事長，並聘請鄭弘孟為總經理，這就代表該公司原董事長李軍旗，將不再擔任工業富聯董事長。

此外，鄭弘孟、李軍旗、劉俊傑、丁肇邦當選非獨立董事，李昕、李丹、廖翠萍當選獨立董事，張占武、陳紫華當選監事會非職工代表監事。新一屆監事會選舉張占武為監事會主席。

公告顯示，此次換屆選舉後，工業富聯董事會由原來的6人增至7人。其中，非獨立董事維持4人配置；鄭弘孟、李軍旗、劉俊傑均為上屆董事會成員，原董事周泰裕卸任，資深副總經理丁肇邦接任。

現年56歲的鄭弘孟，工業富聯第二屆董事會副董事長、總經理，同時擔任上海富聯國基電子和上海富聯國宙電子董事、日本裕展貿易株式會社董事以及 AMB Logistics Limited 董事。

鄭弘孟先前曾擔任鴻海精密FG事業群總經理、嘉善國基電子商務董事長等職務。

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