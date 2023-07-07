葉倫會李強：美中應良性競爭 而非贏者通吃

美國財政部長葉倫展開訪中行，據美國財政部官網新聞稿，葉倫7日與大陸國務院總理李強會晤。葉倫向李強表示，雙方應尋求通過一套公平的規則進行良性競爭，而不是贏者通吃，這可以使美中兩國受益。

據美官方新聞稿，葉倫向李強表示，很高興在6月於巴黎舉行的「新全球金融公約峰會」後再次見面。葉倫並提到，美國總統拜登和大陸國家主席習近平去年11月在峇里島舉行的會晤，當時雙方強調，兩國高級官員應深化宏觀經濟穩定建設性努力，應對共同的全球挑戰。

葉倫強調，自己來到北京就是為了朝著這個方向繼續努力。葉倫並提到了她近期在某次演講上，提出指導美中經濟關係的方針。她表示，我們尋求通過一套公平的規則進行良性競爭，而不是贏者通吃，這可以使中美兩國受益。

葉倫表示，在某些情況下，美國需要採取有針對性的行動來保護國家安全。然而，我們不應該讓任何分歧導致誤解，從而不必要地惡化我們的雙邊經濟和金融關係。

葉倫還提及李強日前在世界經濟論壇（夏季達沃斯論壇）演講中說「差異不應該成為隔閡的理由，而恰恰是加強溝通和交流的動力」，葉倫對此表示同意。她表示，希望通過這次訪問，推動兩國交流渠道更加暢通。

葉倫並稱，還有一些全球性挑戰是美國和中國對自己的國家，以及對世界都有責任進行合作並發揮領導作用。

據悉，美國財政部日前宣布葉倫訪中消息時，特別提到了葉倫於今年4月的一次演講。當時葉倫提出指導美中經濟關係的「三大原則」，包含尋求確保美國及其盟友的國家安全利益；尋求與中國建立健康的經濟關係；尋求就氣候變化等緊迫的全球挑戰進行合作。

美財政部新聞稿僅提及葉倫對李強的講話內容，李強方面，大陸官方截至7日晚間6時尚未發布葉倫與李強會面的相關消息。

另，據美國財政部官網新聞稿，葉倫7日上午與在華美國商界舉行圓桌會談時表示，她向大陸傳達她從美國商界聽到的擔憂，包含大陸使用非市場工具，如擴大對國有企業和國內企業的補貼，以及對於外國公司實施市場准入壁壘。尤以近月來針對美國公司採取的懲罰行動讓她感到不安。她並提及大陸近日鎵、鍺兩種半導體關鍵材料施行的出口管制。

據中美雙方商定，葉倫將於6日至9日訪問中國大陸，共計4天，這是2019年以來首度有美國財長訪問大陸。據路透社，葉倫7日上午已與大陸國家主席習近平的密友、前副總理劉鶴，以及即將卸任的大陸央行行長易綱會面。