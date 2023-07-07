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中共威脅多變 陸委會邱太三：持續滾動檢討相關法規

聯合報／ 記者陳政錄／台北即時報導
針對中共對台威脅態樣多變，陸委會主委邱太三表示，政府將持續滾動檢討法規。本報資料照
針對中共對台威脅態樣多變，陸委會主委邱太三表示，政府將持續滾動檢討法規。本報資料照

適逢大選年，為因應國內外情勢變化和國安威脅，陸委會近日邀台大法學院教授林鈺雄，對國安同仁進行「國安威脅的刑事法反制手段」專題演講，他示警隨科技發展，中共對台威脅態樣多變。陸委會主委邱太三說，中共長期利用台灣民主開放社會，在各領域進行統戰滲透及分化干預，政府配合整體情勢發展，持續滾動檢討相關法規。

據陸委會7日發布訊息，日前邀請林鈺雄進行「國安威脅的刑事法反制手段」專題演講，與會者除陸委會同仁外，還有國安局、法務部、最高檢察署、台灣高等檢察署、調查局及國防部憲兵指揮部、政治作戰局等國安執法團隊共同派員出席。

邱太三指出，中共長期利用台灣民主開放社會，在各領域進行統戰滲透及分化干預；對此，政府已陸續完成修正國安五法、制定反滲透法等法制工作，並配合整體情勢發展，持續滾動檢討相關法規，以有效維護國家安全。

邱太三在會上，勉勵所有國安同仁，平時戮力執法，也可透過各種進修場合，持續精進專業知能及執法能力，在守護國家安全的工作上拿出更符合社會期待的表現。

對於國安議題，林鈺雄強調，國安威脅已成日常，國人應養成高度警覺意識，共同維護國家安全。

他分析，隨著科技發展，中共對台威脅態樣多變，不僅持續有發展組織、刺探我國家機密與核心關鍵技術等情事，近來更常利用駭客攻擊、散播錯假訊息、破壞關鍵基礎設施等手段干擾台灣民主及社會秩序。

針對社會關注共諜案輕判現象，林鈺雄表示，司法實務上啟動偵查的「共諜」行為，多被認定為「發展組織」階段，僅能論以國家安全法的發展組織罪，而非刑法外患罪。

因此，林鈺雄建議，除修法提高刑度、檢討量刑標準以外，政府也應強化事前與事後之行政管制法規及措施，並全面提升執法機關針對國安案件的調查手段及技術，以更積極、高科技的方式進行偵查，以突破現有蒐證和追訴困境。

國安局 陸委會 中共

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