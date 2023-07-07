習近平赴江蘇考察：有能力與責任為中國式現代化做示範

中共中央總書記、大陸國家主席習近平5日至7日赴江蘇省考察，先後去到蘇州、南京等地，深入工業園區、企業、歷史文化街區、科學實驗室進行調研。習近平表示，江蘇擁有產業基礎堅實、科教資源豐富、營商環境優良、市場規模巨大等優勢，有能力也有責任在推進中國式現代化中走在前、做示範，並強調要譜寫「強富美高」新江蘇現代化建設新篇章。

據悉，「強富美高」是習近平親自為江蘇省喊出的發展藍圖，指的是經濟強、百姓富、環境美、社會文明程度高。

據央視新聞客戶端消息，習近平於考察時指出，江蘇省要完整準確全面貫徹新發展理念，繼續在改革創新、推動高質量發展上爭當表率，在服務全國構建新發展格局上爭做示範，在率先實現社會主義現代化上走在前列，奮力推進中國式現代化江蘇新實踐。

習近平5日下午前往蘇州工業園區考察時表示，高科技園區在科技自立自強中承擔著重大而光榮的歷史使命，要加強科技創新和產業創新對接，加強以企業為主導的產學研深度融合，提高科技成果轉化和產業化水平，不斷以新技術培育新產業、引領產業升級。要繼續擴大國際合作，努力打造開放創新的世界一流高科技園區。

6日下午前往南京市紫金山實驗室考察時，習近平談到，現在訊息技術飛速發展，顛覆性技術隨時可能出現，要走求實紮實的創新路子，為實現高水平科技自立自強立下功勳。他並在考察國家電網公司下屬的南瑞集團時指出，能源保障和安全事關國計民生，是須臾不可忽視的「國之大者」，要加快推動關鍵技術、核心產品迭代升級和新技術智慧賦能，提高國家能源安全和保障能力。

習近平7日指出，中國式現代化關鍵在科技現代化。江蘇要在科技創新上率先取得新突破，要強化企業科技創新主體地位，也要深化科技體制改革和人才發展體制機制改革。

習近平強調，要把堅守實體經濟、構建現代化產業體系作為強省之要。鞏固傳統產業領先地位，同時加快構建以先進製造業為骨幹的現代化產業體系。並推動外貿創新發展，不斷鞏固和拓展國際市場。