快訊

訂錯機票「害24人滯留印度」！ 領隊「1舉動」惹怒全場 旅行社緊急道歉認賠

評／準公幼品質差 兒盟籲：強化退場機制

若台海衝突…不只台灣慘 這三個國家也很危險

聽新聞
test
0:00 / 0:00

葉倫抵京第一餐吃雲南料理 筷子用得熟練 最愛吃這道菜

聯合報／ 記者陳宥菘／即時報導
葉倫飛抵北京後第一餐曝光！（取自「潘潘貓」微博）
葉倫飛抵北京後第一餐曝光！（取自「潘潘貓」微博）

美國財政部部長葉倫昨天下午飛抵北京，為期4天的訪中行程備受關注。據大陸網上流傳的消息，葉倫抵達北京後的第一餐並非由中方官員設宴，而是「自己解決」。據傳，葉倫6日晚間和美方同仁在北京三里屯一家雲南餐廳吃飯，陸網稱「老太太筷子用的好，很愛吃菌子」，相關報導也登上百度熱搜第一名。

綜合星島日報、九派新聞報導，微博網友「潘潘貓」發文指出，6日晚間在北京雲南餐廳「一坐一忘」用餐時，偶遇了葉倫本人。當時葉倫一行人並未坐在包廂內。「潘潘貓」並稱，在去洗手間時經過他們的餐桌，放緩腳步瞥了一下桌上的菜品，看見香草烤魚、薄荷牛肉捲、涼米線、炒牛肝菌，「很雲南、很家常」。

據傳葉倫用餐的餐廳「一坐一忘」也轉發該網友的貼文指出，聽服務的店員說，葉倫很愛「菌子」（菇類），光是「見手青（牛肝菌）」就點了四份。該餐廳也說，昨天「真是無比魔幻的一天」。

據報導，該餐廳在北京使館區附近，是各國駐華使節和隨行人員常去的一家餐廳。還有大陸網友注意到，葉倫用餐時拿的是「筷子」，且姿勢熟練，推測她或許是個中餐愛好者。

環球網報導，葉倫6日晚間也在個人推特發文表示，此行是為美中兩國提供溝通和避免誤解的機會。她寫道，「我很高興來到北京會見中國官員和商界領袖。我們尋求健康的經濟競爭，從而促使美國工人和企業受益，並（尋求）就全球挑戰進行合作。」

據中美雙方商定，葉倫將於6日至9日訪問中國大陸，共計4天，這是2019年以來首度有美國財長訪問大陸，此前中美在經貿、金融領域關係緊張，葉倫此行是否能化解紛爭，或能達成具體合作成果，備受關注。

據路透社日前引述美國高級官員稱，葉倫此行或將與大陸總理李強、副總理何立峰、前副總理劉鶴、財政部長劉昆等官員會面。

葉倫 北京 餐廳

延伸閱讀

玉淵譚天：葉倫處境進退維谷 當學者還是政客是個考驗

美股皆墨 法人：關注美中政經關係進展

美國財長葉倫與大陸接機官員握手近20秒 官媒曝玄機

葉倫抵達北京訪問 中國學界盼經貿領域達成共識

相關新聞

葉倫抵京第一餐吃雲南料理 筷子用得熟練 最愛吃這道菜

美國財政部部長葉倫昨天下午飛抵北京，為期4天的訪中行程備受關注。據大陸網上流傳的消息，葉倫抵達北京後的第一餐並非由中方官...

葉倫訪中進行式 陸財政部發聲：「脫鉤斷鍊」沒有贏家

美國財政部部長葉倫昨下午抵達北京，展開為期4天的對華訪問。7日，大陸財政部在官網貼出一新聞稿，針對葉倫訪華答媒體詢問。負...

反制日本核廢水排海 大陸宣布禁止福島等10縣食品進口

大陸海關總署7日宣布，禁止進口日本福島等10個縣（都）食品，以防範受到放射性污染的日本食品輸華，保護中國消費者進口食品安...

美稱無「鎵」庫存 陸出口管制或減緩美軍事生產效率

大陸商務部、海關總署3日發佈公告稱，為維護國家安全和利益，將自8月1日起對鎵、鍺兩種關鍵金屬實行出口管制。鎵和鍺是晶片製...

環時獨家：日核汙排海方案漏洞百出 IAEA立場明顯偏日

中共黨媒《環球時報》今天刊登超過五千字的獨家長篇報導，指責國際原子能總（IAEA）7月4日發布日本福島核污染水處置綜合評...

玉淵譚天：葉倫處境進退維谷 當學者還是政客是個考驗

美國財政部長葉倫抵達北京進行為期四天訪問行程，預計今天與中方官員展開會談。代表大陸央媒中央電視台的微博公眾號「玉淵譚天」...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦