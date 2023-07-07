環時獨家：日核汙排海方案漏洞百出 IAEA立場明顯偏日

中共黨媒《環球時報》今天刊登超過五千字的獨家長篇報導，指責國際原子能總（IAEA）7月4日發布日本福島核污染水處置綜合評估報告，認為日本核污染水排海方案「總體符合國際安全標準」，但在專業人士看來，日本方面的相關操作「漏洞百出，根本經不起科學嚴謹的推敲。

報導說，多位參與相關工作的知情人士以及業內專家近日在接受《環球時報》採訪時，揭露了日本為福島核污染水排海計劃營造「合理性」的內幕，在他們看來，儘管日方工於心計去打造「無害」的形象，但是福島核污染水排海的危害性是真實存在。從全人類的利益而言，本應有更好的選擇，但是日方卻棄之不顧，選擇了對自己最有利的方式。

報導說，多位業內人士和專家也向《環球時報》表達，IAEA評估報告的結論並不能為福島核污染水排海計劃的安全性「蓋章」。中國國家原子能機構秘書長鄧戈表示，IAEA報告指出，日方採用的ALPS不能去除核污染水中的所有放射性核素。ALPS從以往運轉情況看，已證明無法有效去除氚、碳-14等放射性核素，能否有效去除其他放射性核素也有待進一步試驗和工程驗證。據日方自己公佈的數據，經ALPS處理的核污染水仍有70%以上未達到排放標準，需再次淨化處理。在後續長期運行過程中，ALPS的性能有效性和可靠性還會隨設備腐蝕老化進一步下降。日方沒有證明核污染水淨化裝置的長期有效性和可靠性。

報導說，一位熟悉日本排海計劃的內部人士稱，日本現有的排海方案和評估，均基於假定處理後的核污染水能夠達標。但遺憾的是，根據東電此前公佈數據顯示，經過ALPS處理後的核污染水不僅仍有約70%不達標，其中有18%甚至超標10倍至2萬倍。此外，ALPS不時出現的故障與部件破損，也讓人不得不懷疑其處理核污染水的能力。

報導說，2021年8月，日方工作人員在將ALPS處理後產生的污泥轉移到其他容器時，處理系統響起警報。經調查發現，用於吸附核素的過濾器出現至少10處破損。為了更換過濾器，全部ALPS設備自當年8月30日開始停止工作。隨後東電發現，ALPS設備上的25個過濾器中，已有24個受損。到了2021年9月，東電又宣布，在ALPS中又發現5個過濾器發生破損，且在部分過濾器附近已經檢測到放射性污染。

該內部人士進一步表示，若對這些不達標的水再進行二次ALPS處理，情況是否能得到改善也不得而知，東電提供的排海方案裡，既沒有說明如何確保核污染水滿足排放達標要求，也未包含未達標排放的影響分析。而此前公開的數據顯示，東電也只對0.25%的核污染水進行了二次處理，未公佈二次處理所需的時間，沒有解釋核污染水二次處理計劃。

鄧戈表示，東電公司近年來曾多次隱瞞、篡改核污染水數據。日方擅自批准排海方案、加緊推進排海準備，以各種手段對IAEA審查評估設限施壓。IAEA僅基於日方單方面提供的數據和信息開展審查評估，僅對日方單方面採集的少量核污染水樣本開展實驗室間比對分析，在數據真實性、信息準確性有待確證，取樣獨立性和代表性嚴重不足的情況下，即使IAEA審查評估作出排海符合國際安全標準的結論，也缺乏足夠的說服力。

上述內部人士也認為，日方對於核污染水源項的監測，不僅不全面不完整，已測數據的真實性也令人懷疑。福島核污染水來自與熔融堆芯直接接觸的廢水，理論上含有堆芯中所含有的裂變核素、鈾同位素和超鈾核素等成百上千種核素。但東電起初僅列出了H-3、C-14等共64種核素，來作為監測分析、排放控制、環境影響評價的基礎。這64種核素中，未包括鈾同位素和其他部分α核素，而這類核素半衰期長，部分核素的毒性很大。在取樣監測方面，東電起初僅僅對核污染水中除氚外的9種核素進行取樣監測，2023年調整為29種。但這對於核素組成極其複雜的福島核污染水而言，依舊遠遠不夠。

該內部人士稱，「東電的這些操作，使得核污染水的源項信息存在較大不確定性，進而大大增加了後續監測方案制定和海洋生態環境影響評價的難度。」

一位不願具名的核安全專家受訪時表示，國際原子能總署制定的安全標準是公眾所受劑量限值為每年1毫西弗，但是即便是低於1毫西弗依舊存在受到輻射影響的風險，「這就好比高速限速100公里每小時，這不意味著汽車時速保持在100公里以下就一定是絕對安全的」。

「長期來看，日本周邊國家和地區的民眾肯定會受到核污染水排海帶來的不利影響」。「在日本福島核電站核洩漏造成放射性污染已經無法避免的情況下，我們只能要求日本盡可能去減少對外排放的放射性核素量。」該專家稱。

報導說，參加IAEA對福島「多核素處理系統（ALPS）處理水」 排海問題評估技術工作組的中國專家——中國原子能科學研究院劉森林研究員透露了報告出台的內幕。在他看來，IAEA的評估報告具有很大的局限性，這份評估報告既沒有包括核污染水淨化裝置的有效性和長期可靠性，也沒有解決國際社會對日方排海決定正當性的關切，更沒有就後續審查評估任務和長期監測安排進行充分討論並作出妥善安排等。

劉森林認為，在近兩年的評估任務中，技術工作組各方專家就處理後核污染水排海所涉及的政府職責與功能、主要原則與安全目標、授權程序、源項表徵、排放系統及過程的安全問題、輻射環境影響評價、源監測與環境監測計劃、職業輻射防護、公眾諮詢與相關方參與等技術性問題進行了廣泛深入討論，既有共識也有分歧，並未完全形成一致意見。

他強調，「IAEA發布的這份報告並不代表IAEA認可日方排海決定的正當性，也不代表IAEA核可或批准日方向海洋排放核污染水。」

對於IAEA此次倉促出台的這份報告，一位不願具名的業內人士向《環球時報》表示，從IAEA的評估結果來看，其立場很明顯更偏向於日本政府一方，但其認為這當中應該有兩方面原因。該人士認為，IAEA本身確實也很想盡快地去解決福島核污染水的問題。福島核污染水處置問題一直懸而不決，必然會對全球核能的開發造成不利影響，IAEA是想盡快地推動日本政府來解決這個問題，因此它會在這當中發揮一定的引導作用。

此外，該人士認為，日本在IAEA當中較大的影響力也不容忽視。在國際原子能機構中任職的日籍人士較多，近10年來都是這種趨勢，日本政府會自掏腰包，選送一些專家或者是顧問到國際原子能機構中任職或是提供服務。通過這種方式就擴大了其在國際原子能機構中的影響力和話語權。

劉森林則向《環球時報》表示，IAEA是在日本政府單方面作出核污染水排海決定後，應日方請求開展審查評估的。IAEA的評估局限於日方經處理後核污染水的排海方案，並不包括排海以外的其他可能處置方案，也不包括核污染水淨化裝置的有效性和長期可靠性。

上述不願具名的核安全專家強調，有一點需要說明的是，日本在請國際原子能機構評估處置方案時，並不是把所有具有可行性的方案都拿去給國際原子能機構評估，而是把對自己最有利的排海方案拿去給國際原子能機構評估，這種評估本身就是有局限性和片面性。

這位核安全專家進一步介紹稱，日本福島核污染水和全球各國核電廠正常運行液態流出物的放射性核素明顯種類不同，日本福島核污染水最典型特徵就是含有一定量毒性較大的長壽命核素，例如危害性較大的I-129和超鈾核素等。

「日媒反覆拿氚進行炒作顯然是一種心虛的表現，其目的就是為了在福島核污染水排放問題上掩人耳目，蒙混過關。」該專家稱。