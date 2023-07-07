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回響／港人來台難 詹志宏：將與相關機關協調

聯合報／ 記者陳政錄羅印冲／台北報導
詹志宏（右三）與移居港人座談。圖／取自台港策進會網站
詹志宏（右三）與移居港人座談。圖／取自台港策進會網站

為了解移居來台港人生活適應及所遇問題，台港經濟文化合作策進會（台港策進會）四日前往新竹，與投資移民港人座談，港人分享準備定居審查文件的歷程，以及對未來不確定性的擔憂。陸委會副主委兼台港策進會董事長詹志宏回應，將會持續協助移居來台港人，並與相關機關溝通協調，幫助更多香港朋友及家庭順利在台落地生根。

近年，許多港人反映，申請來台愈來愈難，除了不斷被要求補件，送出申請後，往往要面臨漫長且未知的等待期，導致部分港人選擇「二度移民」到歐美國家，或者返回香港。

我政府統計數據也顯示，去年港人獲准來台居留和定居人數，雙雙出現大幅減少，本報上月底推出「陽光行動」專題報導，檢視蔡政府聲稱「撐香港」及其政策作為，凸顯港人來台面臨困境和心聲。

據台港策進會昨天發布，四日座談的與會港人感謝詹志宏對港人的重視與關懷，並分享生活趣聞、心情故事及所遇問題，詹志宏均有回應。

與會港人表示，因為對台灣的喜愛及子女教育考量，放棄香港的一切移居來台，曾因台港制度及文化差異，發生人際溝通及認知誤解，透過交流與經驗分享，現已理解及適應台灣生活。

與會港人也分享投資經營事業及準備定居審查文件的歷程，以及對未來不確定性的擔憂。

詹志宏回應，過去陸委會及海基會有許多協助陸配新住民的經驗，未來陸委會和台港策進會也會持續協助移居來台港人，「與相關機關溝通協調，透過成功案例的累積及經驗分享，幫助更多香港朋友及家庭順利在台落地生根、安居樂業」。

香港 詹志宏 陸委會

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