葉倫昨抵北京 陸又派司長接機

美國財長葉倫六日下午乘機抵達北京，這是二○一九年以來首度有美國財長訪問大陸，美中雙方在此期間累積了不少新的經貿與金融議題和爭端，她此次訪陸能否與大陸財長劉昆以外的中共高層會面，以及是否能達成具體合作成果，都是各方關注焦點。

葉倫昨天下午近五時抵達北京，大陸財政部國際經濟關係司司長楊英明、美國駐華大使伯恩斯在機場迎接。葉倫車隊隨後驅車前往下榻飯店。

大陸官媒中央廣播電視總台旗下的「玉淵譚天」微博消息，葉倫下機時與楊英明握手時長近廿秒。而葉倫抵達北京時，北京剛下完雨天空剛好出現一道彩虹。楊英明和伯恩斯都給葉倫指了這道彩虹。「這對美方來說，也是一種提醒，中美關係，帶著誠意來，互相尊重，才能雨過天青」。

對於這次葉倫訪陸前，美國多家媒體已經引用「知情人士」說法透露此次訪問的議題、會見人士等情況，「玉淵譚天」則整理美國新政府上台後的二一四七篇報導，指出從二○二二年八月開始，「當知情人士說得越多，中美交流就越少」，有兩次是知情人士說法達到顛峰、中美交流為零，「玉淵譚天」批評美國那些躲在背後的「知情人士」一心阻礙中美間正常交往。

綜合美國有線電視新聞網、路透、紐約時報所引述的美方官員消息，葉倫將與大陸副總理何立峰見面，可能不會與習近平見面，並將和在大陸的美國公司高層會面。預計她將對大陸最近針對美光科技的禁令提出反駁意見，還希望了解大陸新版「反間諜法」的範圍，另外預計她還將對新疆少數民族人權問題表示擔憂。

官媒環球時報五日發布的英文版社評，則詳列六個「需要美國拿出誠意並予以糾正的問題」，包含超過三千億美元的加徵關稅、撤銷三○一調查、將大陸企業從實體清單中刪除；放寬對大陸高新技術產品出口限制；停止施壓其他國家和企業與大陸在高科技領域的合作；保障在美陸資企業的合法權益等。

另一官媒中國日報則在六日發表英文版社論指出，此訪有望有助於保持兩國努力防止美中關係失控的勢頭。「雙方至少可以開始解決一些阻礙中美關係健康發展的問題，為未來與美國商務部長雷蒙多就中國科技公司的關稅和制裁問題進行會談創造有利的氛圍」。

葉倫啟程前，大陸已有不少動作與表態，自七月起，大陸實施「對外關係法」明定對危害大陸利益行為有權採取反制措施，加上三日大陸商務部對鎵、鍺實施出口管制，並在六日強調大陸是最大的半導體市場，美國打壓遏制「終將反噬自身」，可謂已先為這次訪問打了「預防針」。

葉倫曾在美國國會高喊「不要和中國脫鉤」，她在接下來的訪問行程中，能見誰、談什麼、甚至是會有何成果，將是美中未來經貿發展指標。