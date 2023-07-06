與移居台灣港人座談 台港策進會：持續協助落地生根
為瞭解移居來台港人生活適應及所遇問題，台港經濟文化合作策進會4日前往新竹，與投資移民港人座談，港人分享準備定居審查文件的歷程，以及對未來不確定性的擔憂。陸委會副主委兼台港策進會董事長詹志宏說，會持續協助移居來台港人，與相關機關溝通協調，透過成功案例累積及經驗分享，幫助更多香港朋友及家庭順利在台落地生根。
據台港策進會6日指出，與會港人感謝詹志宏對港人的重視與關懷，並熱情分享生活趣聞、心情故事及所遇問題，詹志宏均逐一回應。
與會港人表示，因為對台灣的喜愛及子女教育考量，放棄香港的一切移居來台，曾因台港制度及文化差異，發生人際溝通及認知誤解，透過交流與經驗分享，現已理解及適應台灣生活。
對於港人社群互相扶持與分享寶貴經驗，詹志宏期盼，藉由台港多元交流與互動，促進相互理解及融合共好。
另，與會港人也分享投資經營事業及準備定居審查文件的歷程，以及對未來不確定性的擔憂。
詹志宏說，過去陸委會及海基會有許多協助陸配新住民的經驗，未來陸委會和策進會也會持續協助移居來台港人，與相關機關溝通協調，透過成功案例的累積及經驗分享，幫助更多香港朋友及家庭順利在台落地生根、安居樂業。
據台港策進會，座談與會人士有經營的港式手作創意料理的Cass，2017年因重視孩子教育環境舉家移居台灣，目前經營四家餐廳，一家五口在台生活。2021年來台投資甜品店的Christy，曾任香港中學老師20年，重視健康生活，希望在台灣推廣健康食品，讓民眾吃得安心且健康。投資咖啡店Vincent，選擇落腳於新北市板橋區，營運績效蒸蒸日上，逐步朝著咖啡夢的道路前進。另身兼國際青年商會分會會長的Bobby，及經營寵物用品貿易的Gene & Connie夫婦，都在努力運營事業及適應台灣新生活。
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