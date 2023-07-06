快訊

李玟老公發聲了！心痛發訃聞稱她是「摯愛的妻子」

與移居台灣港人座談　台港策進會：持續協助落地生根

聯合報／ 記者陳政錄／台北即時報導
詹志宏與移居港人座談。取自台港策進會網站
詹志宏與移居港人座談。取自台港策進會網站

為瞭解移居來台港人生活適應及所遇問題，台港經濟文化合作策進會4日前往新竹，與投資移民港人座談，港人分享準備定居審查文件的歷程，以及對未來不確定性的擔憂。陸委會副主委兼台港策進會董事長詹志宏說，會持續協助移居來台港人，與相關機關溝通協調，透過成功案例累積及經驗分享，幫助更多香港朋友及家庭順利在台落地生根。

據台港策進會6日指出，與會港人感謝詹志宏對港人的重視與關懷，並熱情分享生活趣聞、心情故事及所遇問題，詹志宏均逐一回應。

與會港人表示，因為對台灣的喜愛及子女教育考量，放棄香港的一切移居來台，曾因台港制度及文化差異，發生人際溝通及認知誤解，透過交流與經驗分享，現已理解及適應台灣生活。

對於港人社群互相扶持與分享寶貴經驗，詹志宏期盼，藉由台港多元交流與互動，促進相互理解及融合共好。

另，與會港人也分享投資經營事業及準備定居審查文件的歷程，以及對未來不確定性的擔憂。

詹志宏說，過去陸委會及海基會有許多協助陸配新住民的經驗，未來陸委會和策進會也會持續協助移居來台港人，與相關機關溝通協調，透過成功案例的累積及經驗分享，幫助更多香港朋友及家庭順利在台落地生根、安居樂業。

據台港策進會，座談與會人士有經營的港式手作創意料理的Cass，2017年因重視孩子教育環境舉家移居台灣，目前經營四家餐廳，一家五口在台生活。2021年來台投資甜品店的Christy，曾任香港中學老師20年，重視健康生活，希望在台灣推廣健康食品，讓民眾吃得安心且健康。投資咖啡店Vincent，選擇落腳於新北市板橋區，營運績效蒸蒸日上，逐步朝著咖啡夢的道路前進。另身兼國際青年商會分會會長的Bobby，及經營寵物用品貿易的Gene & Connie夫婦，都在努力運營事業及適應台灣新生活。

詹志宏（左三）探訪移居台灣的港人。取自台港策進會網站
詹志宏（左三）探訪移居台灣的港人。取自台港策進會網站

詹志宏 香港 陸委會

延伸閱讀

兩岸談服貿貨貿 陸委會：時空背景不同

陸加強管控 陸委會：台人遭不友善對待已有數例

台北夏季旅展邀陸官員被擋 陸委會：考量兩岸整體情勢

赴陸人身自由遭侵害案例增 陸委會放話中共：適時反制

相關新聞

陸商務部：鎵鍺管制出口早已與美、歐對話渠道預先通報

大陸商務部與海關總署3日聯合發布公告，自8月起要對兩種半導體重要材料鎵、鍺及30多種相關物項實施出口管制。對此，大陸商務...

陸委會：維持國人赴陸港澳黃燈警示燈號

隨中共陸續通過「對外關係法」及修訂「反間諜法」於1日生效，和近日港府大動作抓捕、通緝民運人士。據陸委會6日表示，經綜合評...

大陸國台辦主任宋濤：堅持九二共識 兩岸關係回到正軌

大陸國台辦主任宋濤6日表示，兩岸關係和平發展是維護台海和平，促進共同發展，造福兩岸同胞通向民族復興的正確道路，「只有堅持...

日人鼓吹「台灣有事就是日本有事」王毅：很荒謬也很危險

中共中央政治局委員、中央外辦主任王毅6日在北京與日本國際貿易促進協會會長河野洋平會晤。王毅於會上表示，兩國關係處在新的關...

葉倫啟程訪華！持續深化美中兩國溝通

美國財政部長葉倫（Janet Yellen）正式啟程前往北京，展開為期4天的訪問行程。葉倫本次到訪大陸是繼美國國務卿布林...

陸外交部駐港公署：秉公執法維護國安 外部干預徒勞無功

香港警方國家安全處（國安處）3日宣布，依「港區國安法」通緝羅冠聰和許智峯等8名海外港人。消息一出，加拿大外交部、歐盟外交...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦