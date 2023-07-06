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日人鼓吹「台灣有事就是日本有事」王毅：很荒謬也很危險

聯合報／ 記者謝守真／即時報導
圖左為日本國際貿易促進協會會長河野洋平，圖右為中共中央政治局委員、中央外辦主任王毅。（中國大陸外交部）
圖左為日本國際貿易促進協會會長河野洋平，圖右為中共中央政治局委員、中央外辦主任王毅。（中國大陸外交部）

中共中央政治局委員、中央外辦主任王毅6日在北京日本國際貿易促進協會會長河野洋平會晤。王毅於會上表示，兩國關係處在新的關鍵節點，希望雙方堅定合作信心，並應共同反對「脫鉤斷鏈」，為中日關係改善發展作出新貢獻。

據大陸外交部官網消息指出，王毅於會見河野洋平時特別指出，今年是中日和平友好條約締結的45週年，兩國關係處在新的關鍵節點。他重申，對兩國關係而言，「守正就是堅守四個政治文件確定的原則，鞏固兩國關係健康發展的政治基礎」，要以史為鑑、面向未來，堅持走和平發展道路。

王毅強調在「守正基礎」上，共同構建契合新時代要求的中日關係，排除外部干擾，落實好互為合作夥伴、互不構成威脅的政治共識，共同維護亞洲來之不易的和平穩定局面。希望河野洋平與日本國貿促進協會能堅定合作信心，反對「脫鉤斷鍊」，為中日關係改善發展作出新貢獻。

此外，王毅談及台灣問題稱，日本有人鼓吹「台灣有事就是日本有事」的言論，「這很荒謬，也很危險」。他提醒，「日本各界應高度警惕」。

而河野洋平則於會上表示，日中關係走過漫長歷程，合作為雙方都帶來了利益，而「兩國實現邦交正常化時的震撼和驚喜我終生難忘」。他指出，「企業界普遍不認同將經濟問題政治化，『脫鉤斷鍊』不符合任何一方利益」。

王毅與河野洋平會晤時談及台灣問題表示，日本有人鼓吹「台灣有事就是日本有事」，這很荒謬，也很危險。（中國大陸外交部）
王毅與河野洋平會晤時談及台灣問題表示，日本有人鼓吹「台灣有事就是日本有事」，這很荒謬，也很危險。（中國大陸外交部）

日本 王毅 北京

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