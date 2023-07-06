陸外交部駐港公署：秉公執法維護國安外部干預徒勞無功

香港警方國家安全處（國安處）3日宣布，依「港區國安法」通緝羅冠聰和許智峯等8名海外港人。消息一出，加拿大外交部、歐盟外交與安全政策高級代表以及美歐等政要紛紛聲援遭通緝的這些海外港人。對此，大陸外交部駐港公署發言人表示，強烈不滿和堅決反對。並批評，這些聲援港人的政要是「公然詆毀香港法治和人權狀況，污衊抹黑香港國安法」。

據大陸外交部駐港公署6日官網消息指出，發言人稱，「有法必依、違法必究是法治的核心要義，執法必嚴、除惡務盡是各國維護國家安全的通行做法。」沒有一個煽動仇恨分裂的犯罪分子可以逍遙法外。「特區警方秉公執法，程序正當，是打擊危害國家安全犯罪的及時必要之舉，於法有據，無可指摘，不容置喙。」

發言人指出，少數「賣港求榮的首惡分子」畏罪潛逃後，與外國反華政客勾連合流，企圖分裂國家、顛覆政權，肆意挑戰國家底線和法律紅線。而香港本地亂港分子仍「執迷不悟」，為他們籌集「黑金」，發布煽動和「港獨」反動言論，違法犯罪事實確鑿。

此外，發言人批評，西方國家「在安全問題上抱持雙重標準，背後是根深蒂固的『意識形態偏見』和『以港遏華』的戰略迷思。」這些國家「以民主人權為名、行干預之實的政治操弄，是對法治精神赤裸裸的褻瀆和踐踏」。

發言人重申，任何外部勢力的政治操弄和蠻橫干預，都動搖不了我們維護國家安全的堅定決心，損害不了香港繁榮穩定的大局，阻擋不了香港由治及興的歷史大勢。並警告，「每一位香港同胞都絕不允許、決不容忍『修例風波』的亂象再次上演。」

此前，香港國安處3日宣布，通緝羅冠聰和許智峯等8名海外港人，並指，這些人涉嫌違反「港區國安法」，其罪名還包括危害國家安全、煽動分裂國家及要求外國制裁中國和香港等。