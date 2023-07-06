陸委會：維持國人赴陸港澳黃燈警示燈號
隨中共陸續通過「對外關係法」及修訂「反間諜法」於1日生效，和近日港府大動作抓捕、通緝民運人士。據陸委會6日表示，經綜合評估國人赴陸、港、澳持續存有人身安全風險，繼新冠肺炎疫情之後，繼續維持黃燈警示燈號（特別注意旅遊安全並檢討應否前往），於官網新增警示文字，特別加強提醒國人審慎思考赴陸港澳可能發生之人身安全風險。
近日，港府依「港區國安法」通緝包含兩名澳洲人在內的八名海外民主運動人士，和拘捕了包括前香港眾志主席林朗彥在內的前香港眾志四名成員。
陸委會6日表示，近來中共陸續通過「對外關係法」及修訂「反間諜法」並於7月1日生效；此外也持續發生國人赴中國大陸後遭不友善對待、不合理盤查、非法留置、原機遣返或違法拘捕、審判等情事；另外香港、澳門實施「國安法」後，因過往言行遭當局拘捕、檢控之案例也時有所聞。
因此，陸委會說，經綜合評估國人赴陸、港、澳持續存有人身安全風險，繼新冠肺炎疫情之後，繼續維持黃燈警示燈號（特別注意旅遊安全並檢討應否前往）。該燈號警示內容，與美國國務院近日發布之旅遊警示第3級「重新考慮前往（Reconsider travel）」相當。陸委會於官網新增警示文字，特別加強提醒國人審慎思考赴陸港澳可能發生之人身安全風險。
陸委會指出，從今年4月26日中共修訂「反間諜法」起，以及香港屢傳拘捕檢控案例，陸委會今年5月起迄至6月底，已4次透過記者會提出警示；另持續透過網路社群平台等多次提出提醒，並整理數種可能觸犯中方有國家安全疑慮的態樣，呼籲國人前往陸、港、澳前應審慎評估及注意人身安全風險。
陸委會說明，歷年來發布中國大陸、香港、澳門之旅遊警示燈號，均係考量當地政情、疫病、交通、治安、重大天災或事故、或其他可能影響國人赴陸安全等各項事由，加以綜合評估、判斷。
陸委會再次提醒，國人出門在外，人身安全議題向為政府高度重視，陸委會呼籲國人於赴陸港澳前，可多加利用國人赴陸動態登錄系統、國人赴港澳動態登錄系統，以利政府及時聯繫及提供協助；遇有急難事件，亦可撥打海基會緊急服務專線（02-25339995），或陸委會香港（852-6143-9012）、澳門（853-6687-2557）辦事處24小時緊急聯絡電話，以獲得相關資訊與服務。
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