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紐時：葉倫今訪陸 美中對話艱難

聯合報／ 記者張文馨／華盛頓報導
美國財政部長葉倫預定6日至9日訪問中國大陸，料將聚焦三大議題。圖／美聯社
美國財政部長葉倫預定6日至9日訪問中國大陸，料將聚焦三大議題。圖／美聯社

美國財政部長葉倫（Janet Yellen）將於今日到訪中國大陸，紐約時報四日分析，葉倫此行不會取得重大突破，美中關係緊張下，葉倫和中方官員的對話可能艱難；紐時為葉倫登陸臚列技術與貿易管制、匯率、人權與國家安全等五項關鍵議題。

繼國務卿布林肯後，葉倫是今年第二位訪問中國大陸的高層官員。

紐約時報報導，美國財政部長上一次訪問中國大陸時，正值美中貿易戰，川普政府準備將中國大陸認定為貨幣操縱國，兩國的緊張關係擾亂全球市場；四年後，葉倫準備訪問北京之際，美中之間存在的諸多經濟政策問題依然存在，甚至加劇，包含對中關稅、針對關鍵技術的出口禁令與限制美國投資中國大陸等。

紐時報導，財政部官員不期待葉倫的訪問能取得重大突破，但希望能透過葉倫與中國大陸高層官員的會晤，來促進全球兩大經濟體的溝通；紐時分析，美中依然緊張，葉倫與中方官員的對話依然艱難。

紐約時報舉出了五項美中差異最大的議題，首先是技術與貿易管制，拜登政府禁止製造先進晶片的技術出口至中國大陸，這打擊了中方發展人工智慧（ＡＩ）與其他先進運算的努力，衝擊國家的經濟與軍事發展；中國大陸三日打出「稀土牌」，八月一日起禁止用於製造高階ＡＩ晶片的稀土金屬鎵與鍺出口。

紐時報導，拜登政府還在考慮對先進晶片實施更多限制，並禁止美國投資中國大陸先進技術；美國政府正恩威並施地實現降低風險與友岸外包政策，讓電動車電池、半導體和太陽能電板等關鍵產品的供應鏈移出中國大陸。

葉倫 紐約時報

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