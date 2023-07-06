陸暑期出遊 較疫情前倍增

聯合報／ 記者陳政錄／綜合報導
大陸暑期出境需求增加，旅遊平台估較疫情前增一倍。圖為大陸民眾前往普吉島旅遊。（中新社）
大陸暑期出境需求增加，旅遊平台估較疫情前增一倍。圖為大陸民眾前往普吉島旅遊。（中新社）

中國大陸迎來放寬疫情防控措施後的第一個暑假，據旅遊平台攜程數據顯示，目前大陸長短線的出境需求訂單，相比2019年增長一倍，其他簽證平台也預測，今年辦理量有望超過2019年同期，其中，日本、新加坡、南韓、泰國、馬來西亞是大陸民眾在暑期辦理簽證的五大熱門目的地。

據世界旅遊聯盟等機構日前發布的《2023年上半年中國出境旅遊市場景氣報告》顯示，隨著積壓三年的出境遊需求集中爆發，2023年上半年，中國大陸出境遊市場的景氣指數超過2019年上半年。

澎湃新聞報導，今年暑假，大陸出入境業務迎來畢業季及寒暑假業務高峰期，但不少國家的簽證速度，影響了出境旅遊的復甦腳步。

攜程旅行方面指出，近期，歐美多國出現一簽難約的現象，以上海為例，對於民眾預約辦理簽證，德國幾乎不放出預約號碼，瑞士、奧地利、美國等也都需要憑運氣刷最近日期的預約號。另部分熱門目的地，簽證預約甚至已到年底。

歐洲旅遊委員會發布的中國出境旅遊研究預計，2023年全歐洲將會有600萬人次的中國大陸遊客，其中，義大利成為首選，占比38%，但兩國直航方面恢復較為緩慢。

紐西蘭旅遊部上月底也表示，疫情前，中國大陸訪客占該國長途訪客量第一位，目前數量正在有序恢復，預計今年中國大陸赴紐西蘭遊客數量在15萬到20萬人次之間。

簽證 馬來西亞

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