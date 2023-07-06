教部准陸生訪台 仍需移民署同意

前總統馬英九邀請陸生來台交流，疑遭相關行政部門刁難。對此，教育部長潘文忠昨表示，已於四日正式函覆基金會，後續仍須依照移民署中港澳線上申請出入境許可證。亦即，若移民署同意申請，陸生才能如期來台交流。

教育部於六月十九日發函台大、政大、東華、台科大及文化大學等五校，說明馬英九基金會邀請陸生來台交流，校方必須提出三點具體說明，再由教育部評估。包含是否已同意接待、陸生到校交流之必要、急迫及不可替代，以及在校內相關交流活動之接待規畫，包含行程安排以及交流人員等。

據了解，五校皆已在教育部函文期限內回覆，潘文忠表示，先前因基金會提出交流需求，申請過程相當倉促，因此教育部請幾所大學回覆相關意見，教育部已於四日正式函覆基金會，但後續仍須依照移民署中港澳線上申請出入境許可證，若移民署同意申請，陸生將能如期來台。

馬英九基金會執行長蕭旭岑證實，教育部已同意陸生來訪。他表示，欣見教育部秉持專業，同意陸生來訪，希望蔡英文總統能支持教育部的決定，讓陸生團順利來訪，讓兩岸年輕人深入交流，深信這是台灣社會都樂見的。