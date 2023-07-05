大陸與南韓外交高層磋商 一中原則事關雙邊政治基礎

在發生多次雙方外交齟齬後，大陸與南韓近日開啟外交高層的磋商。大陸外交部副部長孫衛東7月4日在與南韓外交部次官補（部長助理）崔泳杉在北京舉行磋商中，強調「台灣問題純屬中國內政，一個中國原則事關中韓關係政治基礎」，敦促韓方務必「恪守和踐行」。而崔泳杉則表示南韓自雙方建交起就始終尊重一中原則。

據大陸外交部消息，孫衛東與崔泳杉4日在北京磋商，雙方一致認為，中韓是搬不走的近鄰和分不開的合作夥伴，保持兩國關係健康穩定發展符合雙方共同利益。雙方同意秉持建交初心，共同推動中韓關係早日克服「當前面臨的困難」，重回健康發展軌道。

消息指出，孫衛東就台灣等「涉中方核心和重大利益問題」闡明立場，強調台灣問題純屬中國內政，一個中國原則事關中韓關係政治基礎，敦促韓方務必恪守和踐行。崔則強調南韓自雙方建交時起始終尊重一個中國原則，將繼續堅持這一立場。

大陸外交部部長助理農融4日也會見了崔泳杉，就中日韓合作交換意見。農融強調，三國合作應堅持以義為先，踐行相互尊重；互惠互利，促進合作共贏；開放包容，推進區域經濟一體化；交流互鑒，夯實民意基礎。雙方同意就推動三國合作向前發展加強溝通協調。

據南韓韓聯社消息，崔泳杉呼籲大陸為敦促北韓停止挑釁、重返對話軌道發揮建設性作用。孫衛東說明兩國歷屆政府發表的聯合聲明中對「一個中國」的立場，崔泳杉重申南韓一貫尊重「一個中國」立場。雙方能否以此次高級別溝通為契機促成兩國外長藉下周的東協外長會之機會晤備受關注。

韓聯社並發文指出，此次崔泳杉訪問是大陸方面發出了訪問邀請，崔泳杉和孫衛東舉行了會談並共進晚餐，溝通時間超過3個小時。文章強調，值得關注的是北京發布磋商結果的措辭，近來北京多次指出雙邊關係惡化「責任不在中方」，但此次則強調雙方「共同推動」雙邊關係重回正軌。

文章強調，南韓幾乎是世界主要國家中唯一停止與北京開展高層政治外交對話的國家。「南韓政府或認為，放任對華關係走向衝突對南韓來說未必可取」。接下來大陸與南韓外長能否藉７月14日在印尼舉行的東協地區論壇（ARF）外長會之機會晤備受關注。

另據澎湃新聞報導，南韓外長朴振3日在青島舉行的中日韓合作國際論壇之開幕式致辭中表示，日本有句諺語，「三個人聚在一起，就有了文殊菩薩的智慧」；魯迅在短篇小說《故鄉》中寫道：「其實地上本沒有路，走的人多了，也便成了路」，希望中日韓三國建立相互交流和信任，共同開創未來新合作的大路。

他表示，明年中日韓三國將在聯合國安理會中開展合作，三國之間的交流與合作對東北亞的和平與穩定以及全球的和平和繁榮有重要作用，希望中日韓三國民眾的互訪量盡快恢復到2018年3,000萬人次的水準。此外，對於自2019年以來停擺的中日韓領導人會議，朴振指出，「作為第九屆中日韓領導人會議的主席國，韓國將為重啟三國合作機制做出積極努力」。