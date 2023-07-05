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取消歐盟外長訪華後 陸外交部：願和歐方繼續保持溝通

聯合報／ 記者陳政錄／即時報導
中國大陸外交部發言人汪文斌。 (中新社)
中國大陸外交部發言人汪文斌。 (中新社)

在國際情勢持續緊張下，歐盟外交與安全政策高級代表博雷利原定下周訪華，但歐盟4日表示，行程已經被中方通知取消。對此，中國大陸外交部發言人汪文斌5日回應稱，中方高度重視中歐關係，一直和歐方保持各層級、各領域交往。「我們歡迎博雷利高級代表在雙方方便的時候儘早訪華，願同歐方繼續保持溝通。」

對於行程的取消，歐盟發言人馬斯拉利說，中方未解釋原因，現在需尋找替代方案。

在此之前，彭博社報導，博雷利預定10日抵達北京，與大陸外長秦剛等官員見面，但在7月4日時，大陸外交部發言人毛寧僅回應說，沒有可以發布的消息。

值得注意的是，這是今年博雷利第2次取消訪華行程，他原定4月13至15日訪華，但4月12日宣布因感染新冠病毒延後，不料一直延到7月仍未能成行。

近期，歐盟與中國大陸關係因俄烏情勢，以及美國尋求歐洲盟友一同降低對中國大陸的經濟依賴持續複雜，且在大陸宣布，8月起對鎵、鍺進行出口管制，被視為反制美日荷的半導體設備出口限制措施後，路透社報導引述，荷蘭外交部在當地時間4日的一份聲明中，呼籲歐盟對中方有關措施做出回應。

另，就中韓關係方面，5日有韓媒記者關切，兩國外交部長還可能在下周的東亞合作系列外長會期間將會進行會談，汪文斌回應表示，目前我沒有可以提供的訊息。

但汪文斌也對7月4日，來訪的南韓外交部次官補崔泳杉，和大陸外交部副部長孫衛東在北京舉行磋商，就中韓關係「坦誠、深入溝通」說，中韓雙方都認為這次磋商是富有建設性的，同意共同推動中韓關係，早日克服當前困難，重回健康發展軌道，商定繼續加強兩國之間的政治外交溝通。

外交部 歐盟 汪文斌

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