路透：荷蘭籲歐盟回應中國鎵、鍺出口管制

中國大陸將限制對鎵、鍺相關物項出口，被視為對美日荷半導體設備出口管制的反擊。據路透社引述消息指，荷蘭政府於當地時間4日宣稱，歐盟必須對中方有關措施做出回應，荷蘭外交部長將就此事，與歐盟委員會和其他歐盟成員國保持密切聯繫。

中國大陸商務部、海關總署3日發布關於對鎵、鍺相關物項實施出口管制的公告，理由是為維護國家安全和利益，自8月1日起正式實施。

據路透社報導，荷蘭外交部在當地時間4日的一份聲明中表示，「（中方出口管制）將對歐洲和荷蘭經濟產生多大程度的影響，將取決於中國大陸如何實施」。荷蘭方面指稱，「鑑於歐盟在貿易政策方面的權威，就這些措施對華交涉主要取決於歐盟」。

荷蘭外交部長還表示，將就此事與歐盟委員會和其他歐盟成員國保持密切聯繫。

大陸外交部發言人毛寧4日對此表示，中國始終致力於維護全球產供鏈的安全穩定，始終執行公正、合理、非歧視的出口管制措施。中國政府依法對相關物項實施出口管制是國際的通行做法，不針對任何特定的國家。

但本月1日，就荷蘭宣布將部分光刻機等半導體相關產品納入出口管制，大陸商務部發言人曾回應說，近幾個月以來，中荷雙方就半導體出口管制問題開展了多層級、多頻次的溝通磋商。但荷方最終仍將相關半導體設備列管，中方對此表示不滿。

大陸商務部發言人抨擊，近年來，美國為維護自身全球霸權，不斷泛化國家安全概念，濫用出口管制措施，甚至不惜犧牲盟友利益，脅迫拉攏其他國家對中國實施半導體打壓圍堵，人為推動產業脫鉤斷鍊，嚴重損害全球半導體產業發展，中方對此堅決反對。