陸重慶等地強降雨　習近平發聲：全力搶險救災

「懸賞8名流亡港人，香港《國安法》的海外延伸。」香港警務處國家安全處7月3日宣布懸賞通緝8名海外流亡港人，懸賞金額每人100萬港元（約新台幣397萬），通緝名單為任建峰、袁弓夷、郭鳳儀、郭榮鏗、許智峯、蒙兆達、劉祖廸及羅冠聰，此8人被控違反香港《國安法》，罪名包括危害國家安全、煽動分裂國家及要求外國制裁中國和香港等，國安處總警司李桂華雖表示被通緝者若不返回香港便無法拘捕，但仍強調《國安法》有「域外效力」，香港政府此舉形同再度明示中國的濫權勢力正不斷嘗試延伸海外。

2023-07-05 09:38