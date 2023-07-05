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陸重慶等地強降雨　習近平發聲：全力搶險救災

聯合報／ 記者陳政錄／即時報導
中國大陸進入汛期，中共總書記習近平做出指示。(新華社)
中國大陸進入汛期，中共總書記習近平做出指示。(新華社)

近日中國大陸四川、重慶、湖南、珠江流域等多地出現強降雨，造成土石流、山洪暴發等災害，大陸國家氣象局預計今夏極端氣候事件將偏多。對此，據新華社5日一早發布內容，中共總書記習近平對防汛救災工作作出「重要指示」，強調全力搶險救災，要求切實把保障人民生命財產安全放到第一位，努力將各類損失降到最低。

據新華社，習近平表示，近日，重慶等地遭遇強降雨，一些河流發生超警以上洪水，引發山洪和土石流等地質災害，造成重大人員傷亡和財產損失。

習近平強調，當前大陸即將進入「七下八上」防汛關鍵期，七大江河流域將全面進入主汛期，長江、淮河、太湖及松遼等流域存在洪澇災害風險。

習近平說，大陸國家防總、應急管理部、水利部等有關部門要加強統籌協調，強化會商研判，做好監測預警，精準指導重點地區做好中小河流洪水、中小水庫出險和城市內澇等災害防範工作，全力搶險救災。

習近平要求，各級中共黨委和政府要全面落實防汛救災主體責任，各級領導幹部要加強應急值守、靠前指揮，堅持人民至上、生命至上，守土有責、守土負責、守土盡責，切實把保障人民生命財產安全放到第一位，努力將各類損失降到最低。

據大陸國家氣象局氣候中心近日召開盛夏（7-8月）大陸全國氣候趨勢及主要氣象災害預測討論會，會中預計，大陸今年盛夏氣候狀況為一般到偏差，極端天氣氣候事件偏多，階段性強降水、暴雨洪澇、高溫熱浪等災害較重。

會議預測，松花江流域、遼河流域、淮河流域東部、長江流域下游、太湖流域、珠江流域今夏降水將較常年同期偏多2成左右，可能出現較重汛情。

重慶市綦江受強降雨影響，水位持續上漲，綦江五岔站4日11時水位198.64公尺，超警戒水位0.13公尺，形成第1號中小型洪水。（取自澎湃新聞）
重慶市綦江受強降雨影響，水位持續上漲，綦江五岔站4日11時水位198.64公尺，超警戒水位0.13公尺，形成第1號中小型洪水。（取自澎湃新聞）

習近平 財產

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