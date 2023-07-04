中國取消歐盟外交代表訪華行程

（德國之聲中文網）歐盟一位發言人周二（7月4日）證實，中國方面取消了歐盟外交政策高級代表伯雷利（Josep Borrell）原定於下周的訪華行程。

歐盟發言人馬斯拉里（Nabila Massrali）周二書面回覆路透社的詢問表示：「很遺憾，我們從中國相關部門得到消息稱，下周規劃的日程已無法實現，我們現在必須尋找另一個日期。」

發言人沒有透露取消行程的原因。中國外交部沒有在第一時間回應路透社的有關詢問。目前，歐盟正在努力為其與中國緊密的經濟關系降低風險。布魯塞爾將中國定義為「經濟競爭者和制度性對手」。

歐盟駐中國大使庹堯誨（Jorge Toledo）上周日（7月2日）在北京舉行的「世界和平論壇」活動上宣布，歐盟外交與安全政策高級代表伯雷利計劃於7月10日訪問北京，與中國官員磋商包括人權和俄羅斯侵烏戰爭在內的「戰略議題」。

而在北京時間7月4日，就是歐盟發言人證實中方取消訪問行程前的數小時，在中國外交部例行記者會上，法新社記者求證博雷利是否將於下周訪問中國，外交部發言人毛寧表示「我沒有可以發布的消息」。

庹堯誨周日還表示，歐盟和中國可能在今年9月舉行兩次線下的對話，分別涉及經貿和數字化議題，雙方的領導人峰會則將在今年年底舉行。「我們希望與中國互動，但是我們也需要有進展，而且就在今年」，這位歐盟大使說。

伯雷利今年已是第二次訪華未能成行。今年4月，他因感染新冠而臨時取消了對中國的訪問。他為訪問准備的一份講話稿中稱，如果中國不能為烏克蘭謀求和平，歐盟就無法信任中國。

上周在布魯塞爾舉行的歐盟峰會上，歐盟國家領導人就共同的對華戰略達成了共識，即在關鍵的科技和供應鏈領域減少對中國的依賴性，但將支持繼續保持同中國的經貿關系，即「去風險、不脫鉤」。

（路透社、法新社）

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