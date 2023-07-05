陸向台青招手 瞄準「首來族」

中國大陸近年在兩岸關係上相當強調青年交流，隨著疫情解封，近期有加強交流規模的趨勢。陸方並更加注重「首來族」（首次到大陸者），拉攏台青的意味濃厚。

大陸全國台聯昨晚舉辦「台胞千人夏令營」開幕式，這場長年舉辦的活動，今年有兩百位台灣大學生、一百位大陸大學生參加。據了解，規模較疫情期間已大為增加，不少是「首來族」。

中共總書記習近平曾向海峽青年論壇的在陸台青發出回信，揭示了對台青年政策方向。他當時表示，「希望你們多向台灣青年分享自己在大陸的經歷和感悟，讓更多台灣青年了解大陸，同大陸青年同心同行、攜手打拚」。

今年六月以來，大陸已舉辦廈門海峽青年論壇、江蘇兩岸青年籃球邀請賽等活動，七月將舉辦北京「兩岸青年峰會」、江蘇「兩岸青年文化月」；浙台周、兩湖論壇也有青年活動。步入暑期，大陸舉辦兩岸青年交流活動可謂遍地開花。

而號稱疫後最大規模民間交流的海峽論壇，主辦單位也相當重視「首來族」的比例。大陸國台辦指出，論壇期間首次參加的台灣民眾逾半，青年超過三分之一。

不過，「首來族」概念值得商榷，例如某場近期舉辦的兩岸青年交流活動，主辦單位宣稱總數四五○人中有七成新面孔參與，其中「台灣嘉賓」三○三名、「島內嘉賓」有一八三名，即透露了在大陸的台灣青年也被納入「首來」範疇。