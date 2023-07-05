葉倫明訪陸 先見謝鋒交換意見

北京駐美大使謝鋒當地時間三日會見即將訪問北京的美國財長葉倫。謝鋒表明中方在經貿問題上的主要關切，要求美方高度重視，採取行動解決。美方指出，葉倫在對話中提出令人關切的問題，表達了兩個最大經濟體合作的重要性。

據央視報導，雙方就中美關係及共同關心的多雙邊經濟金融問題交換意見。謝鋒表示，健康穩定的中美關係符合兩國共同利益，也是國際社會共同期盼。希望美方與中方相向而行，不折不扣落實兩國元首重要共識，用行動排除干擾、管控分歧，以誠意加強對話、開展合作，推動中美關係止跌回穩、重回正軌。

報導形容，雙方都認為此次會見是「坦誠和建設性的」，同意繼續保持溝通。

路透引述美國財政部聲明，葉倫與謝鋒進行了「坦率而富有成效」對話。雙方支持為保持溝通管道暢通和負責任管理美中關係而進行的努力。

葉倫在對話中提出了令人關切的問題，也表達了兩個最大經濟體在全球挑戰，包括宏觀經濟和金融問題上合作的重要性。

葉倫將於周四起訪問北京四天，預計與大陸副總理何立峰等高官會面，討論美國對陸關稅、大陸反間諜法、美光禁令等議題。

美方官員指出，葉倫此行旨在穩定中美經貿關係，與北京建立定期溝通管道，在雙邊關係上預期不會帶來重大突破。