聽新聞
test
0:00 / 0:00

葉倫明訪陸 先見謝鋒交換意見

聯合報／ 記者賴錦宏／綜合報導

北京駐美大使謝鋒當地時間三日會見即將訪問北京的美國財長葉倫。謝鋒表明中方在經貿問題上的主要關切，要求美方高度重視，採取行動解決。美方指出，葉倫在對話中提出令人關切的問題，表達了兩個最大經濟體合作的重要性。

據央視報導，雙方就中美關係及共同關心的多雙邊經濟金融問題交換意見。謝鋒表示，健康穩定的中美關係符合兩國共同利益，也是國際社會共同期盼。希望美方與中方相向而行，不折不扣落實兩國元首重要共識，用行動排除干擾、管控分歧，以誠意加強對話、開展合作，推動中美關係止跌回穩、重回正軌。

報導形容，雙方都認為此次會見是「坦誠和建設性的」，同意繼續保持溝通。

路透引述美國財政部聲明，葉倫與謝鋒進行了「坦率而富有成效」對話。雙方支持為保持溝通管道暢通和負責任管理美中關係而進行的努力。

葉倫在對話中提出了令人關切的問題，也表達了兩個最大經濟體在全球挑戰，包括宏觀經濟和金融問題上合作的重要性。

葉倫將於周四起訪問北京四天，預計與大陸副總理何立峰等高官會面，討論美國對陸關稅、大陸反間諜法、美光禁令等議題。

美方官員指出，葉倫此行旨在穩定中美經貿關係，與北京建立定期溝通管道，在雙邊關係上預期不會帶來重大突破。

葉倫 北京

延伸閱讀

這些問題比上次更嚴重！美財長葉倫將訪中 紐時列5關鍵難題

葉倫訪中國大陸 CNN：預計不會與習近平會面

陸駐美代表見葉倫 表明中方在經貿問題上的主要關切

葉倫訪華談什麼？陸學者：中方關切關稅與技術壓制問題

相關新聞

上合峰會 習近平提擴大本幣結算份額

中國大陸國家主席習近平四日以視訊方式，出席上海合作組織印度高峰會並發表談話，他邀各國參加今年中國將舉辦的第三屆一帶一路高...

葉倫明訪陸 先見謝鋒交換意見

北京駐美大使謝鋒當地時間三日會見即將訪問北京的美國財長葉倫。謝鋒表明中方在經貿問題上的主要關切，要求美方高度重視，採取行...

陸向台青招手 瞄準「首來族」

中國大陸近年在兩岸關係上相當強調青年交流，隨著疫情解封，近期有加強交流規模的趨勢。陸方並更加注重「首來族」（首次到大陸者...

中國取消歐盟外交代表訪華行程

歐盟一位發言人周二（7月4日）證實，中國方面取消了歐盟外交政策高級代表伯雷利（Josep Borrell）原定於下周的訪華行程。

上合組織會議 習近平：警惕外部勢力煽動新冷戰

大陸國家主席習近平4日以視訊方式出席上海合作組織成員國元首理事會第二十三次會議，他說，要高度警惕外部勢力在本地區煽動「新...

侯友宜首度表態九二共識 國台辦說話了

國民黨總統參選人侯友宜日前首度就「九二共識」表態，受到兩岸各界關注，大陸國台辦發言人陳斌華晚間回應，強調九二共識是兩岸關...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦