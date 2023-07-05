上合峰會 習近平提擴大本幣結算份額

中國大陸國家主席習近平四日以視訊方式，出席上海合作組織印度高峰會並發表談話，他邀各國參加今年中國將舉辦的第三屆一帶一路高峰論壇，並建議擴大上合組織國家「本幣結算」份額。他呼籲與會國家，要從地區整體和長遠利益出發，高度警惕外部勢力在本地區煽動「新冷戰」，堅決反對以任何理由干涉內政、策動「顏色革命」等。

印度作為輪值主席國舉辦本次峰會，十餘國元首透過視訊連線與會，並宣布接受伊朗為成員國，簽署白俄羅斯加入組織義務的備忘錄。

據央視報導，習近平指出當今世界變亂交織；要加強戰略溝通和協作，倡導以對話消弭分歧、以合作超越競爭，切實尊重彼此核心利益和重大關切。他並強調和平、發展、合作、共贏的時代潮流不可阻擋，呼籲堅定維護以聯合國為核心的國際體系和以國際法為基礎的國際秩序。

習近平呼籲與會國家，從地區整體和長遠利益出發，獨立自主制定對外政策。高度警惕外部勢力在本地區煽動「新冷戰」、製造陣營對抗，堅決反對任何國家以任何理由干涉內政、策動「顏色革命」，把本國發展進步的前途命運掌握在自己手中。

習近平提到，堅持經濟全球化正確方向，反對保護主義、單邊制裁、泛化國家安全概念，反對搞築牆設壘、脫鉤斷鏈，努力把互利合作「蛋糕」做大。並建議擴大國家本幣結算份額，拓展主權數位貨幣合作，推動建立上合組織開發銀行等。

俄羅斯總統普亭則感謝該組織在「瓦格納集團」首腦普里格津兵變期間對他的支持，莫斯科對此高度讚賞，又指俄羅斯人民一致猛烈抨擊普里格津的行動，而且比以往任何時候都更團結。

普亭還提到俄烏戰爭，稱「外部勢力」長期實施將烏克蘭變為俄國敵國的計畫，過去八年提供武器，縱容對烏東頓巴斯地區平民的侵犯，千方百計植入「新納粹」意識形態，一切都為了危害俄國安全，遏制俄國發展。

普亭表示，俄羅斯現在實際上正面對一場混合戰爭，並遭受規模空前的非法制裁。他也提到中俄兩國貿易有超過八成是以本幣進行。世界地緣政治矛盾日益尖銳，該組織將加強安全領域的合作。他還建議將該組織內的反恐機構，從區域性轉為全球性機構。