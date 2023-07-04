上合組織會議 習近平：警惕外部勢力煽動新冷戰

大陸國家主席習近平4日以視訊方式出席上海合作組織成員國元首理事會第二十三次會議，他說，要高度警惕外部勢力在本地區煽動「新冷戰」、製造陣營對抗，堅決反對任何國家以任何理由干涉內政、策動「顏色革命」，並要求持續展開聯合行動，嚴厲打擊「東突（東突厥斯坦獨立運動）」等三股勢力。

印度作為輪值主席國舉辦本次會議，十餘國元首透過視訊連線，並宣布接收伊朗為成員國，簽署白俄羅斯加入義務的備忘錄。

據新華社報導，習近平指出，面對當前世界變亂交織，百年變局加速演進，人類社會面臨前所未有的挑戰。他提出五點建議：把牢正確方向，增進團結互信；維護地區和平，保障共同安全；聚焦務實合作，加快經濟復甦；加強交流互鑑，促進民心相通；踐行多邊主義，完善全球治理。

習近平指出，要加強戰略溝通和協作，倡導以對話消弭分歧、以合作超越競爭，切實尊重彼此核心利益和重大關切，堅定支持彼此實現發展振興。要從地區整體和長遠利益出發，獨立自主制定對外政策。

他說，要高度警惕外部勢力在本地區煽動「新冷戰」、製造陣營對抗，堅決反對任何國家以任何理由干涉內政、策動「顏色革命」，把本國發展進步的前途命運牢牢掌握在自己手中。

習接著表示，要持續展開聯合行動，嚴厲打擊「東突」等「三股勢力」、毒品走私、網路和跨國有組織犯罪。要繼續發揮阿富汗鄰國協調合作機制等平台作用，推動阿富汗走上和平重建道路。

經濟領域方面，習近平表示，中方願和各方一道落實全球發展倡議，堅持經濟全球化正確方向，反對保護主義、單邊制裁、泛化國家安全概念，反對搞「築牆設壘」、「脫鉤斷鏈」，努力把互利合作「蛋糕」做大。他提到，要加強高質量共建一帶一路，建議擴大國家本幣結算份額，拓展主權數位貨幣合作，推動建立上合組織開發銀行，繼續深化教育、科技、文化、衛生、體育、媒體等領域合作。

目前，上合組織成員國包括中國大陸、俄羅斯、哈薩克、吉爾吉斯、塔吉克、烏茲別克、巴基斯坦、印度、伊朗，另有三個觀察員國為蒙古、白俄羅斯、阿富汗。