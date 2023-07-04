中國限制鎵鍺出口報復美國 哪些企業將受影響？

集微網消息，7月3日，中國商務部、海關總署發布公告，表示自8月1日起，對鎵、鍺相關物項實施出口管制，其中包含金屬鎵、氮化鎵（多晶、單晶、晶片、外延片等多種形態）、鍺外延生長襯底等。外媒對此議論紛紛。華爾街日報認為，中國一方面欲報復美國等國家對晶片製造設備的出口限制，另亦藉此措施作為與美國談判的籌碼。金融時報稱，中國試圖限制用於晶片製造和通信設備的兩種金屬的出口，以此回擊美國主導的半導體限制。

那麽中國為何有底氣對鎵、鍺相關物項做出口管制？中國哪些企業將受到影響？相關企業作出何種回應？

「小金屬」鎵和鍺 中國產量均居世界首位

據悉，鎵和鍺通常被歸類為「小金屬」，一般是作為精煉廠的副產品以小濃度生產。目前，鎵和鍺均已被列入國家戰略性鑛產名錄中，是新一代信息技術產業、人工智能和機器人產業等重要產業所依賴的關鍵鑛產。而作為「電子工業脊梁」，鎵也先後被歐盟、美國、日本等列入戰略性/關鍵鑛產目錄。

而根據歐盟今年對關鍵原材料的一項研究，中國絕對是這兩種金屬的最大來源國——佔鎵供應的94%和鍺的83%。

據了解，鎵的化合物是優質的半導體材料，被廣泛應用到光電子工業和微波通信工業，用於製造微波通訊與微波集成、紅外光學與紅外探測器件、集成電路、發光二極管。在鎵的化合物中，氮化鎵（GaN）是最具代表性的第三代半導體材料之一，此次也在被限制行列。

目前，氮化鎵除了用於消費數碼產品，同樣廣泛應用於為5G網路基站供電的晶片中，也被軍方應用於雷達系統中，並且越來越多地應用於電動汽車充電器中。砷化鎵則用於無線通信和激光器的一些組件。

數據顯示，全球探明的金屬鎵儲量僅27.93萬噸，中國擁有19萬噸，佔比在68%左右。美國地質調查局數據顯示，中國在全球鎵產量佔比持續提升，截至2021年，佔比已超90%。

根據美國國家地質調查局的數據，2018年至2021年期間，美國約53%的鎵從中國進口，在美國對中國的鎵征收更高關稅後，2019年進口量大幅下降。但美國不生產粗鎵。

除鎵外，鍺也是優良半導體，用於製造晶體管及各種電子裝置。鍺具備多方面的特殊性質，在半導體、航空航天測控、核物理探測、光纖通訊、紅外光學、太陽能電池、化學催化劑、生物醫學等領域都有廣泛而重要的應用，是一種重要的戰略資源。在電子工業中，在合金預處理中，在光學工業上，還可以作為催化劑。

從儲量和產量來看，據美國地質調查局數據，全球鍺資源中國佔比41%，美國佔比45%，中國居第二。但在全球鍺供給中，中國佔比68%，居世界第一。2018年至2021年期間，美國約53%的鎵從中國進口。

外媒報導稱，中國是世界上最大的鎵和鍺生產國，中國對世界其它地區出口的任何減少都可能導致科技、電信、能源製造商和汽車行業及其客戶的生產放緩或價格上漲。

據《鑛產保護與利用》數據顯示，中國的鎵資源分布內蒙古、四川、廣西，所佔比重分別為79%、8%和3%，其它省分佔10%；鍺鑛主要分布於內蒙古（46%）、雲南（34%）、廣東、吉林等省分（20%），典型鑛牀有廣東凡口Pb+Zn鑛牀、雲南會澤Pb+Zn鑛牀、雲南臨滄褐煤。

借助於當地豐富的鑛產資源，諸多企業布局鍺或鎵相關產品業務。

鎵/鍺相關產品業務布局企業一覽

A股市場上，不乏涉及開採加工鎵、鍺金屬產品的上市公司。中國對鎵、鍺相關物項實施出口管制的舉措，也或對相關公司業務形成直接影響。

據不完全統計，涉及鎵金屬的上市公司有中國鋁業、藍曉科技和福達合金等。

中國鋁業是中國鋁行業的龍頭企業，2022年金屬鎵產量為146噸。公司2021年8月收購中國稀有稀土廣西鎵業分公司、河南鎵業分公司及遵義鎵業分公司的金屬鎵資產。

藍曉科技是鎵金屬的龍頭企業，該公司提取主營業務主要圍繞吸附分離材料，其已實現氧化鋁生產拜耳母液提鎵材料和技術的產業化，市場佔有率超70%。

福達合金創辦於1993年10月，是一家集科研、生產、銷售於一體的電工材料行業領軍企業。福達合金公告提到，公司2021年金屬鎵產量已達約153噸，佔中國原生鎵總產量的30%以上。

另外，涉及鍺金屬的上市企業主要包括雲南鍺業、馳宏鋅鍺、羅平鋅電和中金嶺南等。

雲南鍺業是一家擁有完整產業鏈的鍺行業上市公司，擁有豐富、優質的鍺鑛資源，鍺產品產銷量全國第一，是目前中國最大的鍺系列產品生產商和供應商。

雲南鍺業目前鑛山開採的鑛石及粗加工產品不對外銷售，僅作為該公司及子公司下遊加工的原料。該公司目前材料級鍺產品主要為區熔鍺錠、二氧化鍺；深加工方面，光伏級鍺產品主要為太陽能鍺晶片，紅外級鍺產品主要為紅外級鍺單晶（光學元件）、鍺鏡片、鏡頭、紅外熱像儀，光纖級鍺產品為光纖用四氯化鍺，化合物半導體材料主要為砷化鎵晶片、磷化銦晶片。公司產品主要運用包括紅外光電、太陽能電池、光纖通訊、發光二極管、垂直腔面發射激光器（VCSEL）、大功率激光器、光通信用激光器和探測器等領域。

截至2022年末，雲南鍺業材料級產品區熔鍺錠產能為47.6噸/年，太陽能鍺晶片產能為30萬片/年（4英寸）、20萬片/年（6英寸），光纖用四氯化鍺產能為60噸/年，紅外光學鍺鏡頭產能為3.55萬套/年，砷化鎵晶片產能為80萬片/年（2-4英寸），磷化銦晶片產能為15萬片/年（2-4英寸）。

馳宏鋅鍺主要從事鋅、鉛、鍺系列產品的採選、冶煉、深加工、銷售與貿易，目前擁有鍺產品含鍺年產能60噸，市場份額約佔全球的三分之一，中國的一半，是全中國最大的原生鍺生產企業。

該公司確定了以光纖和紅外領域為重點發展方向，秉承資本運作和自主研發相結合、自身生產線建設和對外戰略合作的模式理念，推進鍺產業鏈下遊延伸，拓展高附加值的鍺精深加工和終端產品。

羅平鋅電是基於雲南羅平縣豐富的水電、鉛鋅鑛資源優勢，於2000年12月21日在雲南省成立，並於2007年2月15日在深圳証券交易所掛牌上市，成為國有控股的上市股份有限公司。

羅平鋅電是目前中國鋅冶煉行業唯一一家鑛、電、冶煉一體化的上市公司，主營業務包含水力發電、鉛鋅等有色金屬的開採、鋅冶煉及其延伸產品的生產銷售。已形成年產精鋅12萬噸、精鎘700噸、鍺精鑛8噸、銀精鑛5噸、超細鋅粉1.2萬噸、硫酸12萬噸的綜合生產能力。產品包括鋅錠、鋅合金、鎘錠、鋅精鑛、鉛精鑛、氧化鋅粉、超細鋅粉、鍺精鑛、銀精鑛、水力發電、硫酸等。

中金嶺南是以鉛、鋅、銅等為主業的多金屬國際化全產業鏈資源公司，成立於1984年9月，先後隸屬於原中國有色金屬工業總公司和原國家有色金屬工業局，1997年1月在深圳證券交易所掛牌上市。

中金嶺南業務範圍涵蓋鑛山、冶煉、新材料加工、貿易金融、工程技術五大板塊，下設亞洲大型鉛鋅銀鑛山——凡口鉛鋅鑛、中國首家大規模採用鋅氧壓浸出工藝並綜合回收鎵鍺等稀貴金屬的鉛鋅冶煉企業——丹霞冶煉廠、高新材料科研生產企業——深圳中金嶺南科技公司等23家直屬企業、全資、控股子公司。

相關企業回應 外媒議論紛紛

中國對鎵、鍺相關物項實施出口管制舉措出台後，諸多分析師、多家企業及媒體對此發表回應或評論。

日本回應

日本經濟產業大臣西村康稔7月4日表示，將反對任何違反世界貿易組織規則和其他國際協議的行為。西村康稔稱，「日本將觀察中國如何實施鍺和鎵的出口限制計劃，並就此舉背後的意圖尋求答案。如果任何措施在世貿組織等國際規則下對日本不公平，我們將採取相應行動。」另外，他表示日本方面並不認為中國的限制措施是對日本提高其晶片製造設備許可要求的回應。

分析師看法

Recon Analytics LLC分析師Roger Entner表示，此舉對科技業的影響，取決於現有設備庫存量。Entner說：「如果再拖下去，價格就會漲。」分析師指出，中國選在美國財政部長葉倫訪華前夕出手，借此增加協商籌碼的意味濃厚。

中國現代國際關系研究院世界經濟研究所研究員陳鳳英則表示，在複雜地緣政治環境下，關鍵鑛產資源扼守戰略性新興產業發展咽喉，因而成為大國博弈的新戰場。

陳鳳英說，國際上很多稀有關鍵金屬都是由中國供應，那麽為什麽中國供應給西方國家，西方國家製成晶片後，反過來「卡中國的脖子」呢？陳鳳英認為，中方實施出口管制，或是一種對等反制，也是維護國家安全和利益的一種做法。近年美國政府為打壓中國高科技，在全球拉攏盟友，建立小院高牆，脫鉤斷鏈。而日本和荷蘭在美國脅迫下，先後加強對中國的半導體出口管制。

企業評論與回應

美國半導體晶圓製造商AXT表示，將尋求繼續從中國出口鎵和鍺基板產品的許可。總部位於加州的AXT在中國設有製造工廠，該公司指出，其中國子公司通美晶體將立即著手申請許可證。AXT CEO Morris Young表示：「我們正在積極尋求必要的許可，並努力將對客戶的任何潛在干擾降至最低。」

砷化鎵（GaAs）磊晶供應商全新指出，公司主要原物料進口日本、德國的基板，影響有限；第三類半導體的氮化鎵則從美國等廠商購買，初步判斷運營不會受任何衝擊，至於日本基板廠商進口原物料的地區則需進一步了解。

從事射頻前端晶片片器件（RF-IC）開發及設計公司立積預估會影響到基板，但基板廠有不同的物料來源，加上鎵可以回收，所以影響有限，會持續關注。

英國磊晶龍頭IQE認為基板影響有限，MO source（metal organic source，即金屬有機源）雖然會影響但都有第二供應商，不會影響到客戶。

另有一些中國企業擔心出口管制可能會適得其反。「在經濟低迷時期，可能反而會影響中國廠商的業務，但短期內對國際市場的影響有限。」一家中國半導體材料公司的高管表示。

除了相關企業外，外媒對此事也倍加關注。

外媒評論

據英國金融時報報導，隨著中美兩個超級大國之間的地緣政治針鋒相對加劇，中國試圖限制用於晶片製造和通信設備的兩種金屬的出口，以此回擊美國主導的半導體限制。

華爾街日報稱，中國對兩種金屬鑛物實施出口限制，美國稱這兩種材料對於半導體、導彈系統和太陽能電池的生產至關重要。這是在中美這兩個對手進行經濟會談之前的力量展示，眼下兩國愈發通過制定貿易規則來尋求技術主導地位。中國一方面欲報復美國等國家對晶片製造設備的出口限制，另亦藉此措施作為與美國談判的籌碼。

CNN報導稱，中國將對製造半導體所必需的兩種稀有元素實施出口管制，這顯然是對美國和歐洲限制對華晶片出口的報復。

美國媒體對中國出口管制反應強烈，或也恰恰說明了中國在鎵、鍺相關金屬出口的地位之重。雖然這兩種金屬並非不可替代，但金屬行業分析機搆CRU集團指出，尋求替代的做法可能會花費更多，且可能阻礙技術性能。

鎵、鍺有可能尋求替代嗎？

事實上，鎵、鍺這兩種金屬都不是特別稀有，但加工成本可能很高。由於中國長期以來一直以相對便宜的價格出口這些金屬，因此其他地方幾乎沒有開採這些金屬的設施。隨著中國產量的增加，德國和哈薩克等其他國家的產量也有所減少。

但如果中國的舉措導致價格飆升，分析師預計其他供應商的產量將增加以滿足需求。

除了中國外，其他擁有鎵生產能力的國家包括俄羅斯和烏克蘭（這些金屬是作為氧化鋁的副產品生產的），以及韓國和日本（作為鋅的副產品）。其他生產商包括特種材料製造商5N Plus Inc.和美國Indium Corporation。在歐洲，比利時的Umicore SA是這兩種金屬的生產商。

一些採鑛項目含有較高濃度的金屬，可能會提供增加供應的機會，例如預計明年在剛果民主共和國啓動的Kipushi鋅項目。

另外回收也可能是關鍵。據美國地質勘探局稱，工廠車間的廢料已經佔了部分供應，而鍺廢料也從退役坦克和其他軍用車輛的窗戶中回收。在北美，在泰克能源有限公司位於不列顛哥倫比亞省的Trail冶煉廠中，鍺與鋅、鉛和其他金屬一起被回收。