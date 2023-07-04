日本核廢水將排海 陸駐日大使：應叫停計畫

日本政府預計今夏啟動福島第一核電廠含氚核廢水排放入海計畫，中國大陸駐日本大使吳江浩4日強調，中方的立場非常明確，就是日方應叫停排海計畫，與國際社會認真協商，共同探討科學、安全、透明、為各方所認可的處理方式。他並質疑，國際原子能總署（IAEA）4日發表的最終報告證明不了日方排海的正當性、合法性。大陸外交部發言人毛寧4日也稱，日方一意孤行推進福島核汙染排海計劃「令人遺憾」。

中國大陸駐日本大使吳江浩4日就核廢水排海問題召開記者會。他表示，在福島核汙染水處置問題上，必須遵循的原則只有一條，就是尊重事實、尊重科學，本著對全人類高度負責的態度和精神慎重妥善處理。但日本政府很明顯已預設好排海的決定，再尋求佐證和背書。

吳江浩指出，日本這種將核事故產生的核汙水排入海的做法並「沒有先例」。日方宣稱各國核電站都在排放核汙水，但他國排放的是冷卻水，不是接觸過核能事故熔芯的汙染水，福島核汙水含有60多種放射性元素，現階段很多尚無有效處理技術，「兩者產生的來源、所含放射性核素的種類完全不同，不具有可比性」。

國際原子能總署IAEA日前對核汙水排海計畫進行評估並於本月4日發布最終報告。吳江浩直言，日本政府早於2021年4月就宣布要排海，並多次強調不會推遲計畫，相關作為都早於IAEA，「我們從中看不到任何對科學的尊重」。

吳江浩還質疑，IAEA是促進安全、可靠、和平利用核技術的國際機構，並非評估核汙染水對海洋環境和生物健康長遠影響的合適機構。且日方從一開始就限制了IAEA工作組授權，不接受評估其他處置方案，在這種情況下，IAEA證明不了日方排海的正當性、合法性。

吳江浩表示，不僅中方與國際社會，就連日本國內也有4成民眾反對排海計畫，「這些都證明排海方案有問題、有爭議，不是最安全、最優化、各方廣泛認可的處置方案」。

吳江浩呼籲，日本應真正重視各方關切，探討如何以最安全和最穩妥的方式處置核汙染水，包括充分研究論證排海以外的處置方案，不要將不可預測的巨大風險強加給國際社會。

大陸外交部發言人毛寧表示，日本政府強力推進福島核汙染水排海，引發了廣泛的國際擔憂和擔憂，中方再次鄭重警告日方，停止計劃，充分研究排海以外的排放方案，以科學安全透明的方式排放核汙染水，並接受嚴格的國際監督。

據悉，國際原子能總署（IAEA）4日下午提交最終報告為日本政府背書，內容稱日本核廢水排海計畫合乎國際安全標準。