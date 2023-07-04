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限制鎵和鍺出口為反制？ 陸外交部：不針對任何特定國家

聯合報／ 記者黃雅慧／即時報導
中國大陸外交部發言人毛寧。路透社
中國大陸外交部發言人毛寧。路透社

大陸商務部與海關總署宣布對半導體原物料鎵和鍺的出口管制，外界認為這是北京當局對美日荷對半導體設備出口管制的反擊。但大陸外交部發言人毛寧4日在外交部記者會上表示，「中國政府依法對相關物項實施出口管制，是國際的通行做法，不針對任何特定的國家。」

毛寧指出，「中國商務部已經發布了公告，你可以查閱。」她強調，中國始終致力於維護全球產供鏈的安全穩定，始終執行公正、合理、非歧視的出口管制措施。而該舉措是國際通行做法，不針對特定國家。

大陸商務部和海關總署4日發布公告，決定對鎵、鍺相關物項實施出口管制。公告自2023年8月1日起正式實施。而上述兩種材料與半導體、新能源、光纖通信等多個產業相關。

美國及其盟友今年以來陸續宣布對中國大陸實施高科技管制措施，日本5月宣布對23種半導體設備和材料進行出口限制，7月23日起正式實行；荷蘭6月30日宣布進一步收緊光刻機出口政策，高端DUV光刻機9月1日起將限制向中國出口。

環球時報報導，中國現代國際關係研究院世界經濟研究所研究員陳鳳英表示，國際上很多稀有的關鍵金屬都是由中方向外供應。她認為，大陸商務部3日晚間公告對兩種金屬相關物項實施出口管制，或是一種對等反制，也是維護國家安全和利益的一種做法。

半導體 大陸商務部 毛寧

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