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陸駐美代表見葉倫 表明中方在經貿問題上的主要關切

聯合報／ 大陸中心／即時報導
美國財政部長葉倫即將於6日啟程前往中國大陸訪問。（法新社）
美國財政部長葉倫即將於6日啟程前往中國大陸訪問。（法新社）

據央視新聞報導，中國駐美大使謝鋒3日會見美國財長葉倫，雙方就中美關係及共同關心的多雙邊經濟金融問題交換意見。謝鋒向葉倫表明中方在經貿問題上的主要關切，要求美方高度重視，採取行動予以解決。

葉倫即將於本周四（6日）前往中國大陸訪問。

報導稱，謝鋒告訴葉倫，一個健康穩定的中美關係符合兩國共同利益，也是國際社會共同期盼。中方始終遵循大陸國家主席習近平提出的「相互尊重、和平共處、合作共贏」原則看待和處理中美關係。

謝鋒表示，希望美方與中方相向而行，不折不扣落實兩國元首重要共識，用行動排除干擾、管控分歧，以誠意加強對話、開展合作，推動中美關係止跌回穩、重回正軌。

報導指出，雙方都認為此次會見是坦誠和建設性的，同意繼續保持溝通。

路透則報導，美國財政部發布的一份聲明顯示，葉倫在訪問中國前與謝鋒進行了「坦率而富有成效」的對話。雙方一致對為保持溝通渠道暢通和負責任管理美中雙邊關係而正在進行的努力表示了支持，這與葉倫即將對北京進行的訪問是一致的。

聲明也表示，葉倫在雙方對話中提出了令人關切的問題，也表達了兩個最大經濟體在全球挑戰，包括宏觀經濟和金融問題上合作的重要性。

葉倫

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