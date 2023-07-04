葉倫訪陸／穩美中關係 關鍵在建「新常態」

美國財長葉倫即將訪問中國大陸，華爾街日報二日報導，華府和北京正再次對話。如今的考驗是，兩國能否確立一個「新常態」，以免使全球經濟混亂，抑或使兩國關係又陷入互相指責與報復的惡性循環。

葉倫這次中國行適值美中關係因貿易、科技與台灣問題而緊張，促使兩國重新考慮近幾十年來，界定美中關係的深厚商業及投資關係。葉倫現在希望保留其中的諸多連結，中方官員則欲藉由表明對西方國家企業不變的開放態度，扭轉中國國內經濟趨緩的現況。

美中會談中的一大風險在於，國際貨幣基金（ＩＭＦ）已警告全球經濟恐分裂為兩大陣營，減緩經濟發展。若業已緊繃的美中關係進一步惡化，美方官員擔心中國可能切斷對若干關鍵商品的供應，像電動車電池的零組件。中方官員則正批評美國近來對其科技的管控，是企圖遏制中國經濟發展。

葉倫最近受訪時坦言，她認為全球經濟和安全的一個巨大風險，將是美中關係「真的崩潰」，兩國有必要穩定雙邊關係，需要溝通管道。葉倫此行將是互為對手的美中，為中止雙邊關係呈現向下螺旋所做的最新嘗試。

拜登政府正考慮對出口半導體至中國，祭出更多限令。葉倫已再三呼籲跨國公司將供應鏈轉移至中國以外的地方，美國國會也已制定新的補貼措施做為誘因。

而北京近幾周已加大對外國公司的施壓力道，除訊問西方公司的員工，以及禁止部分公司購買美國美光科技的產品。中國一月即展開將太陽能技術關鍵零組件列入其出口管制清單的計畫，這可能使美國欲加強其國內太陽能供應的努力打折扣。

葉倫提到，她盼此行能夠進一步熟悉中方對口官員國務院副總理何立峰。他是習近平長久以來的親信，但美方官員對他頗不了解。