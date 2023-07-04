葉倫周四訪陸 未安排見習近平

美國和中國大陸財政部宣布，美國財政部長葉倫預定六至九日訪問中國大陸。這是葉倫首度以財長身分訪中，也是繼六月國務卿布林肯後，第二位訪中的美國內閣官員。美國財政部二日晚間表示，她此行是拜登政府欲深化美中溝通的持續作為一環。美國有線電視新聞網（ＣＮＮ）同日引述一位美國財政部高官報導，預料她這次不會會見大陸國家主席習近平。

自二月發生中國偵察氣球相關事件起，美國財政部表示，美中關係就一直格外緊張又不穩。綜合紐約時報、ＣＮＮ、法新社和「美國之音」（ＶＯＡ）報導，匿名美國財政部高官說，葉倫此行的優先要務，將是與中方對口官員商討全球挑戰及共同關切的領域，像氣候變遷和開發中國家的債務困境等迫切議題。

外界預料，葉倫將就中國近來對美國美光科技實施的禁令表達反對。由於中國新版反間諜法恐對其境內的美國等外國公司帶來挑戰，甚至使這些公司的員工感到不安，她也將進一步了解該法的適用範圍，還將直言不諱地對中國侵犯新疆少數族裔及宗教信徒的人權提出擔憂，例如新疆再教育營問題。

據報導，葉倫此行將會晤中國財長劉昆與主管中國經濟、商務及金融的國務院副總理何立峰。彭博資訊此前報導，傳統上，三月就任的何立峰的現職是美國財長的對口官員。美國財政部高官坦言，葉倫訪中雖期待已久，旨在加深和強化當世兩大經濟體的溝通頻率，儘管她這次可以在若干明確的美中共同利益領域上有所進展，但仍有些重大分歧，不會僅憑一次親訪，就迎刃而解。

美國財政部高官直言，葉倫此行與中方官員的會談可望具建設性而且坦率，惟預料不會有重大突破。不過，華府仍希望和北京建立健康關係。

另外，中國人民銀行前副行長朱民表示，布林肯訪中後，中美關係正出現窗口期。葉倫到訪，美國是否取消對中國加徵關稅、撤銷三○一調查，並梳理中美第一階段經貿協議等，將是雙方有必要重點探討的議題。布林肯和葉倫後，其他美國官員可能也會陸續訪中，因此雙方還有機會可以推動中美關係進一步發展。