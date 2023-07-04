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陸學者：青年失業問題 恐釀政治危機
上海財經大學校長劉元春等專家日前在一分經濟分析報告中警告，大陸青年失業問題短期內會不斷加劇，且可能持續十年，若處理不當，可能觸發政治問題。
據彭博社報導，劉元春在六月發表「二○二三年中期中國宏觀經濟分析與預測報告」指出，大陸青年失業率恐續攀升，鑑於今年大學畢業生突破一千一百萬人，第三季青年失業將更嚴重。
報告提到，大陸青年失業問題不只是周期性的，而是系統性、趨勢性的。
報告研判，大陸青年失業困境可能還會持續十年，且短期內會不斷加劇。如果處理不當，將會引發經濟領域之外的其他社會問題，甚至觸發政治問題。
根據報告，解決青年就業問題主要依靠新增就業職位，這需要仰仗新增市場主體，而要新增市場主體，則需要靠生產性投資，特別是民間生產性投資。然而，大陸當局光是採取補貼政策，並不能從根本上解決民間投資不足的問題。
報告還說，關鍵還是在於完善法治建設，健全對私有產權的保護，彌補疫情以來大陸民眾對法治建設喪失的信心。
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