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港懸賞百萬港幣 通緝8海外港人
港版國安法實施剛屆滿三年，港警國安處昨宣布，通緝羅冠聰和許智峯等八名海外港人，指控他們涉嫌違反港版國安法，罪名包括危害國家安全、煽動分裂國家及要求外國制裁中國和香港等。
綜合港媒報導，香港國安處昨舉行記者會，國安處總警司李桂華指出，國安法實施至今已拘捕二六○人，介於十五至九○歲，以及一六一人及五間公司被檢舉控告。
他並稱，過往案件是處理本地案件，但注意到有部分案件「不法之徒」潛逃往海外，在海外繼續進行危害國家安全行為。國安法有「域外管轄權」，會依法追究在境外犯國安法人士，早前已向法庭申請拘捕令。
港警國安處列出通緝的海外港人共有八人，包括前立法會議員羅冠聰、許智峯、郭榮鏗，前職工會聯盟總幹事蒙兆達，前法政匯思召集人任建峰，以及袁弓夷，郭鳳儀和劉祖迪。
李桂華表示，上述八人干犯嚴重國家安全罪，鼓吹制裁或恐嚇香港官員，及制裁香港法官或檢控人員，並為外國出謀獻策，打擊香港金融中心地位，警方懸賞港幣一百萬元（約台幣四百萬元）通緝他們。
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