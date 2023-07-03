葉倫時隔逾4年訪華談什麼？ 陸學者：人民幣、美債及關稅

美國財政部長葉倫將於7月6日至9日到訪中國大陸，葉倫要跟中國大陸談什麼？北京大學國際戰略研究院創始院長王緝思在世界和平論壇表示，中美兩國在財政、金融等方面有很多需要共同探討的問題，包括人民幣兌換美元匯率、中方所持美國政府債券、美國面臨的通貨膨脹風險等。雙方財政部門料將克服政治障礙，推動務實合作。

中新社報導，復旦大學國際問題研究院院長吳心伯分析，中方關切還包括美國前政府對華加徵的高額關稅、美方對中方的技術壓制等，這應是兩國經濟團隊面對面討論的一部分。

近期，中美高層官員互動頻繁。美國國務卿布林肯日前結束他任職以來的首次訪華之行，這也是美國國務卿時隔4年多後再次訪華。此訪達成多項積極共識和成果，其中包括「雙方願繼續推進中美聯合工作組磋商，解決中美關係中的具體問題」。

美國卡內基國際和平基金會傑出研究員包道格（Douglas H.PaaL）在世界和平論壇上發言時說，兩國官員似乎再次準備好要解決航班等問題，建議美中雙方保持現有接觸渠道的開放。

美國政治風險咨詢公司歐亞集團主席克利夫·庫普坎（Cliff Kupchan）也注意著這個聯合工作組的進展表示，希望兩國決策者能够由此更好地協調、管理雙邊關係。

不過，展望未來一段時期的中美關係，與會的中美學者普遍持有謹慎態度。有學者直言，中美雙方能否有效「管控競爭」已成為全球面臨的挑戰。不過，兩個國家在經濟上不可能完全脫鈎，因此必須找到新的方法開展合作。

克利夫·庫普坎說，雙方應該制定一些相對簡單的目標，並找到共同利益。

吳心伯就重構穩定的中美關係框架提出多項建議。他說，最重要的就是設置紅線，中美作為世界兩大主要經濟體，在關心各自國家利益的同時也應關心國際社會整體利益，並可以此作為雙方關係框架的起點，發展中美雙邊關係要注意防範各種潛在的不穩定根源，防止事件演變成危機。