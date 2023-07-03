國安法上路三年...港警懸賞百萬通緝8海外港人 前律師：為香港悲傷

香港警方周一（7月3日）宣布每人懸賞100萬港元，通緝8名流亡海外的香港知名港民主活動人士，指控他們涉嫌違反港區《國安法》。

2019年香港爆發的大規模、有時甚至出現暴力的民主抗議活動被鎮壓後，北京於2020年在香港全面實施國安法，打擊異議人士。隨後，此次被通緝的8名知名民主活動人士逃離了香港。

香港國安處總警司李桂華周一召開記者會，稱這8名人士「干犯了嚴重的危害國家安全罪」。

他們是前立法會議員羅冠聰、許智峰、郭榮鏗、前職工會聯盟總干事蒙兆達、前法政匯思召集人任建峰，以及袁弓夷、郭鳳儀和劉祖迪。

他們被指控的罪名包括煽動分裂國家、煽動顛覆國家政權，以及勾結外國或境外勢力危害國家安全，同時在海外宣揚「港獨」、「台獨」等。這些罪行最高可判無期徒刑。

李桂華稱，他們鼓吹外國制裁或恐嚇香港官員，以及鼓吹制裁香港法官或檢控人員。

他說，這些人只要一天不回香港，香港警方就不能拘捕他們。

「但我們不會停止（追捕他們）。」李桂華說。

凡提供有關這8名人士的信息導致他們被逮捕或起訴者，將獲得100萬港元懸賞金。

國安法重塑了香港社會，摧毀了這個特別自治區與內地之間曾經存在的法律防火牆。國安法規定可以在全球各地追查被指控規反其規定的人士。

根據該法律，國安案件由香港政府指定的警察、檢察官和法官處理，北京可以接管某些案件，在內地不透明、被中共嚴格控制的司法系統中進行審判。

這份通緝名單發布的兩天之前，香港政府舉行了「回歸26周年」慶典活動。

此時也正值港區國安法頒布施行三周年。

三年來，已有260人因此法遭到逮捕，其中160多人和5家公司遭到起訴。大多數被告都是知名的民主政治人士、活動人士、工會成員和記者。

被列入通緝名單的活動人士任建峰（香港前律師、澳大利亞公民）告訴法新社，他為香港感到悲傷。

「這反映了香港的墮落程度。」任建峰說，「香港政府和中共當局試圖表明他們的法律可以全球通行。」

北京實施港區國安法後，美國、英國、澳大利亞和加拿大等10個國家暫停了與香港的刑事司法互助協議。

（法新社）

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