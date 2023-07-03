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陸防長李尚福 會見俄羅斯海軍總司令

聯合報／ 記者賴錦宏／即時報導
大陸國防部長李尚福。（歐新社資料照）
大陸國防部長李尚福。（歐新社資料照）

在台灣東南部外海發現兩艘俄羅斯艦艇後，大陸國務委員兼國防部長李尚福3日在北京會見俄羅斯海軍總司令葉夫梅諾夫（Nikolai Yevmenov）時提出，希望中俄常態組織聯演聯巡聯賽，為維護地區乃至世界和平穩定作出積極貢獻。

據大陸國防部公眾號，李尚福說，今年3月，大陸國家主席習近平對俄羅斯進行了具有歷史意義的國事訪問，兩國元首共同擘畫了中俄關係發展和各領域合作藍圖。中方願同俄方一道，落實好兩國元首重要共識，不斷豐富中俄新時代全面戰略協作夥伴關係內涵。

李尚福表示，在兩國元首戰略引領下，兩軍交流合作穩步發展。相信在雙方的共同努力下，兩軍關係必將繼續走深走實，不斷取得新進步、邁上新台階。中俄海軍交往密切、互動頻繁，希望雙方加強各層級溝通，常態組織聯演聯巡聯賽，拓展專業領域務實合作，為維護地區乃至世界和平穩定作出積極貢獻。

葉夫梅諾夫說，俄方高度重視加強俄中兩軍各領域務實合作，願與中方保持密切協調，堅決落實兩國元首達成的重要共識，持續拓展兩國海軍各層級交流，共同組織好海上聯合演習、聯合巡航等重要演訓活動，不斷把兩國兩軍關係推向新的高度。

俄羅斯 李尚福 海軍

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