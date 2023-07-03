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成劣跡藝人？ 央視愛奇藝等清空蔡徐坤相關內容

聯合報／ 記者賴錦宏／即時報導
大陸人氣歌手蔡徐坤。（取自微博）
大陸人氣歌手蔡徐坤。（取自微博）

央視新聞、北京衛視及愛奇藝官博等，近日接連清空大陸當紅明星蔡徐坤相關內容。「央視頻下架蔡徐坤所有視頻」話題2日衝上新浪微博熱搜榜榜首。蔡徐坤日前涉及一夜情後逼女方墮胎而鬧上警局的醜聞。

綜合證券時報和界面新聞報導，在央視頻APP和央視頻微博搜索蔡徐坤，均無相關結果。在央視網輸入蔡徐坤，也顯示：抱歉，沒有找到「蔡徐坤」的相關視頻結果。

北京廣告協會明星代言規範委官微7月1日晚發布《關於對中國男歌手蔡某某輿情發酵的風險提示》稱，蔡某某事件逐漸發酵，該事件有進一步炒作及擴大趨勢，請相關品牌方、演藝經紀公司、MCN經紀機構做好風險把控。

此外，中國國家企業信用信息公示系統顯示，北京蔡徐坤影視文化工作室被列入經營異常名錄。信息顯示，6月28日，北京市通州區市場監督管理局因「通過登記的住所或者經營場所無法聯繫」，將北京蔡徐坤影視文化工作室列入經營異常名錄。

中國綜藝節目《奔跑吧》官方微博6月30日發文稱：「因編排調整，原定今天（本週五）20:20播出的《奔跑吧》將延期播出，感謝各位觀眾的支持。」根據節目預告，原定播出的嘉賓有蔡徐坤。

24歲的大陸當紅偶像蔡徐坤6月26日傳出負面新聞，網上爆出他兩年前和女子一夜情之後要求女方墮胎，還因蔡母僱用私家偵探跟蹤該女而鬧上警局。

目前，蔡徐坤方面仍未對此事件發表任何回應。

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