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香港醫務衛生局長：今年冬季一定有新一波疫情

聯合報／ 記者賴錦宏／即時報導
香港醫務衛生局局長盧寵茂。（取自香港文匯網）
香港醫務衛生局局長盧寵茂。（取自香港文匯網）

香港醫務衛生局局長盧寵茂表示，冠病疫情仍未完全離去，今年冬季一定會再有一波疫情，提醒香港市民做好準備。

據港媒《星島日報》報導，盧寵茂接受專訪時作出以上表述。不過他也說，相信香港當局面對新一波疫情，可以應對得當。

盧寵茂回顧上任一年時說，上任的第一個星期做的第一個、也是最難的一個決定，便是取消香港的「熔斷機制」，允許更多港人返回香港。

盧寵茂說，當時要評估熔斷政策可減少多少輸入個案，而又影響多少人不能返回香港，要以最少代價做到最大的成效。他指出，當時有很多留學生因政策不能返港，影響很多香港家庭，因此才有新決定，並指這正是本屆政府的循證抗疫思維。

如今香港已全面走向恢復常正，而抗疫間盧寵茂也多次提到要「摸石頭過河」，不能走回頭路。例如，他認為推出紅、黃健康碼就是「石頭」，讓大家一步步摸著走到今天。

至於從外科醫生成為醫務衛生局局長，盧寵茂感覺最不同的是團隊擴大了，不再只對病人負責，更是對全香港市民負責，每一步都要想得很清楚。

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