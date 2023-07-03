美中情局長伯恩斯：與陸脫鉤很蠢

路透報導，美國中央情報局局長伯恩斯一日表示，美國與中國經濟互相依賴很深，與中國「脫鉤」很蠢，但美國應試圖分散供應鏈。

伯恩斯在英格蘭牛津郡迪奇利基金會的活動發表演說表示，中國是唯一意圖重塑國際秩序，又在經濟、外交、軍事和科技上愈來愈有實力去做的國家。

他指出，在今天的世界，沒有國家願意任由重要礦產和科技的獨占集團擺布，答案不在於與像中國這樣的經濟體脫鉤，這會很蠢，而是明智地「去風險化」，以及藉由取得有力的供應鏈、保護美方的科技優勢、投資產業的產能去進行多元化。

此外，在美國務卿布林肯訪問北京後，美中仍持續溝通。隸屬於大陸外交部的中國國際問題研究院院長徐步近日前往美國訪問，並於華府會晤美國務院主管東亞事務的亞太助卿康達。

中國國際問題研究院公眾號一日稱，徐步日前在華盛頓與康達會晤，但未透露兩人會談涉及哪些具體內容。

徐步此次訪美行程滿檔，已先後與多位美國政要及學者會面。此前，徐步已與白宮國安會中國與台灣事務資深主任柏蘭會談。

徐步還在紐約會見美中關係全國委員會副會長白莉娟、美國對外關係委員會會長哈斯等人，並拜會了聯合國秘書長古特瑞斯。