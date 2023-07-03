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韓正：去風險、不合作才是最大風險

聯合報／ 記者謝守真／綜合報導
大陸國家副主席韓正出席第十一屆世界和平論壇開幕式，並發表演說。他表示，去風險、不合作才是最大的風險。（取自世界和平論壇）
大陸國家副主席韓正出席第十一屆世界和平論壇開幕式，並發表演說。他表示，去風險、不合作才是最大的風險。（取自世界和平論壇）

西方國家升高對中國大陸「去風險、降依賴」聲浪之際，北京當局繼上周由總理李強在夏季達沃斯論壇發聲駁斥之後，大陸國家副主席韓正昨天在北京舉行的世界和平論壇上強調，經濟全球化是不可阻擋的歷史潮流，尤其當前世界經濟復甦動力不足，開放合作是各國的迫切需要，「去風險、不合作」才是最大的風險。

上周李強才在天津舉行的夏季達沃斯論壇上稱，西方炒作「去風險、降依賴」是「偽命題」，堅決反對將經貿問題政治化。李強當時並稱，如果說在某個產業鏈上有風險，也不能由政府或某一個組織說了算。對於經濟及產業風險，企業的感知才是最敏感的，企業最有發言權，政府和相關組織不應越俎代庖。

綜合陸媒報導，韓正昨天出席由北京清華大學、中國人民外交學會舉辦的世界和平論壇並發表演說。與會者包括金磚國家新開發銀行（ＮＤＢ）行長、巴西前總統羅賽芙，俄羅斯前聯邦安全會議秘書伊凡諾夫，印尼前外長維拉尤達等各國政要，及各國駐陸大使等逾四百人。

韓正指出，面對國際形勢的變化，維護踐行多邊主義是維護和平、促進發展的有效路徑，經濟全球化是不可阻擋的歷史潮流，尤其當前世界經濟復甦動力不足，「開放合作更是各國的迫切需要，單邊主義、保護主義沒有出路，去風險、不合作才是最大的風險」。

韓正並提出四點建議。一是堅持獨立自主相互尊重。支持一切獨立自主探索民主發展道路的努力，尊重不同國家人民對價值實現路徑的探索。二是透過對話協商解決衝突。「特別是有影響力的大國」應根據當事國需要和願望勸和促談、斡旋調停，以對話建互信、解紛爭、促安全。

三是堅定維護踐行多邊主義。堅持按照事情本身的是非曲直決定立場和政策，推動全球治理朝著更加公正合理的方向發展。四是推動包容普惠互利共贏。

針對當前中美關係，出席論壇的中共中央對外聯絡部部長劉建超稱，中美之間的共同利益沒有變。兩國過去積極互動，對兩國人民和國際社會帶來了很多益處，如今應繼續強調，不能追尋單邊優勢或是一味尋求自身優勢，把另一方擱置在一邊。

除了共同利益，劉建超還說，第二個沒有變的是「責任」。大陸影響力在不斷增強，尤其是在國際事務上，美國仍是世界上唯一的超級大國，中美和其他國家有著共同責任，就是要為各國民眾帶來更美好的世界。

北京

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