中共中聯部長劉建超：中美雙方共同利益和責任沒有變

由清華大學主辦以及中國人民外交學會協辦的非官方年度國際安全論壇世界和平論壇2日舉行，中共中央對外聯絡部部長劉建超在該論壇午餐會上談及當前中美關係時表示，中美雙方共同利益和責任沒有變。

澎湃新聞消息指，針對世界和平論壇現場觀眾就當前中美關係陷入困難提問，劉建超回應稱，冷戰時期，中美兩國領導人展現了大智慧，做出了正確的決定，實現了兩國關係正常化。

他指出，時代發生了變化，中美兩國也發生了變化，但是當你想要發展一個互惠關係時，應該更強調一點，就是事情沒有變的地方。

劉建超進一步表示，「中美之間的共同利益沒有變」。兩國過去的積極互動，對於兩國人民和國際社會都帶來了很多益處。力量的平衡、互惠合作，對世界經濟的支持和貢獻，這些都推動人類文明不斷進步。他強調，如今「還應該繼續強調，不能追尋單邊優勢或是一味尋求自身優勢，把另一方擱置在一邊。」

此外，劉建超還認為，第二個沒有變的是「責任」。現在中國大陸的影響力在不斷增強，尤其是在國際事務上，「美國則仍是世界上唯一的超級大國」。他重申，大陸、美國和其他國家有著共同責任，就是要為各國民眾帶來更美好的世界。

對此，劉建超特別說到，「走錯路、制定錯誤的決策，對於全人類來說都是毀滅性的。」他提醒，美國的這些決策者，「我希望他們能夠冷靜地看到這一點，也就是到底什麼對中美兩國，什麼對世界才是有益的」。

稍早之前，大陸國家副主席韓正也出席了該論壇開幕式並致辭。韓正表示，當前全球安全秩序面臨諸多挑戰，大國之間的競爭和衝突加劇。全球「應推動包容互惠、互利共享，全球發展邁向平衡、協調的新階段」，來鞏固世界和平的社會基礎。

另，韓正還特別提到，在當前世界經濟復甦動力不足的情況下，「開放合作更是各國的迫切需要，單邊主義保護主義沒有出路，去風險、不合作才是最大的風險」。

本屆論壇參加者還包括金磚國家新開發銀行（NDB）行長、巴西前總統羅賽芙，俄羅斯前聯邦安全會議秘書伊凡諾夫，以及印尼前外長維拉尤達等各國前政要，還有各國駐中國大陸大使等逾400多人出席。