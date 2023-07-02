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日核廢水排海在即！陸駐東協使團批：極其自私不負責任

聯合報／ 記者謝守真／即時報導
日本福島核廢水近期將排放入海，引發全球高度關切。圖為福島核一廠核廢水存桶。（美聯社）
日本福島核廢水近期將排放入海，引發全球高度關切。圖為福島核一廠核廢水存桶。（美聯社）

日本福島第一核電廠核廢水排海在即。對此，中國駐東協（ASEAN）使團1日抗議，日本不顧國際法和「聯合國海洋法公約」規定義務，罔顧國際社會強烈關切和反對，執意將核汙染水排海，極其自私和不負責任。

據中國駐東協使團官網1日消息，有記者針對日本政府強推福島核廢水排海試運行，且很有可能將於近期開始排海作業提問。大陸駐東協使團發言人1日回應稱，對於日方強推福島核廢水排海，中國政府已多次嚴正表明強烈反對立場。「日方不顧國際法和『聯合國海洋法公約』規定的義務，罔顧國際社會強烈關切和反對，執意選擇將核汙廢水排海，極其自私和不負責任。」

該發言人強調，大多數東協國家都是海洋國家，海洋環境與地區各國民眾福祉息息相關，日本核廢水一旦排入海中，這些國家將會是首當其衝的受害者。

「我們注意到一些地區國家和民眾已對日方行徑表達了高度擔憂和強烈反對。」這名發言人指出，大陸作為日本鄰國對此感同身受，「敦促日方正視周邊國家和國際社會合理關切，以符合國際義務、國際安全標準和國際良好實踐的安全方式處理核廢水。」

此外，發言人還表示，當前東協正積極推出「東協海洋展望」，大陸東協正探索建立藍色經濟夥伴關係，雙方對海洋合作高度重視，而這一切都須以安全的海洋環境和良好海洋生態為基礎。他重申，中方願與東協國家進一步加強合作，一起捍衛共同的海洋家園。

據路透早前消息指出，東京電力公司日前宣布，日本福島核廢水即將第一核電廠儲存且超過130萬噸的核廢水排入大海。在移除挖掘的機械後，海底管道將會注滿海水，屆時，稀釋過的核廢水將會順著管道中的海水流往周圍1公里外海域。而日本此舉引發全球各界關注包括食安、海洋汙染及放射性物質影響人體健康等問題。

針對日本福島核廢水將排海，中國大陸駐東協使團發言人批評，日本的作法極其自私及不負責任。（截圖自中國駐東協使團官網）
針對日本福島核廢水將排海，中國大陸駐東協使團發言人批評，日本的作法極其自私及不負責任。（截圖自中國駐東協使團官網）

東協 日本 福島 核電 海洋汙染

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