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香港七一「是悲傷的日子」…在台港人齊聚自由廣場 替無法發聲的人說話

德國之聲／ 德國之聲
7月1日標誌著香港主權移交26週年、「一國兩制」50年正式踏入下半場，《香港國安法》也生效逾3年；部分在台港人在這天自主發起「港殤日」活動，意指七一「沒有歡樂，只有傷痛」。自由廣場示意圖。記者胡經周／攝影
7月1日標誌著香港主權移交26週年、「一國兩制」50年正式踏入下半場，《香港國安法》也生效逾3年；部分在台港人在這天自主發起「港殤日」活動，意指七一「沒有歡樂，只有傷痛」。自由廣場示意圖。記者胡經周／攝影

今年7月1日標誌著香港主權移交26週年、「一國兩制」50年正式踏入下半場，《香港國安法》也生效逾3年；部分在台港人在這天自主發起「港殤日」活動，意指七一「沒有歡樂，只有傷痛」。

「當香港本土在和平的假象之下，一切好像是慶祝回歸祖國的狀態，但對許多香港人來說這是不值得慶祝的日子，是哀悼的日子。」不畏大雨到場的「香港邊城青年」秘書長Sky說，活動是為哀悼香港「反送中運動」以來，為爭取自由民主犧牲的手足。

在「自由廣場」牌樓之下，立著多張逝世香港人素描畫像與蠟燭，包含「七一銅鑼灣殺警案」的梁健輝、「反送中運動」首名逝世的示威者梁凌傑等，也播放《願榮光歸香港》等香港社會運動代表歌曲。

Sky表示，在《香港國安法》箝制之下，香港本地再難公開悼念這些，在台港人齊聚台北自由廣場是為了表明「海外的我們還記得，沒有把賦予的精神忘記」，「我們答應過會代他們走下去。」

「悲傷的日子」

特地從外縣市趕來的周小姐也說：「七一是悲傷的日子，不值得慶祝。」移民台灣兩年的她今年50歲，曾在港參與八九六四遊行，也見證九七。她說，回歸那年「沒想到香港會變這樣」，以為簽了《中英聯合聲明》會有承諾，「但原來是可以這樣的嗎？」她指，2019年以來年輕人已令港人看清中共真面目，來廣場是為替無法發聲的人們說話。

在場未戴任何口罩遮蔽面容的她，在被問及會否擔心安危時回應，儘管在香港的家人也提醒在外小心，但「我在自由的地方還擔心（安危）的話，到哪都會擔心，希望在這裡也可以享受自由。」

同樣來台兩年的港人Hugo擔心大雨打濕了紀念白紙鶴，自己買了一叢白花替代，一一分送給在場者悼念。2019年曾親身參與「反送中運動」的他說，過往七一在香港是遊行的日子，現在再無可能。如今自己決心不再返港，要在自由的地方多出現，「讓大家知道我們還在」。

港人移台潮趨緩

曾被中國指控「涉嫌從事危害國家安全活動」並關押5年的人權工作者李明哲，是到場支持的少數台灣人。近年，台灣官方有收緊對港政策跡象，港台矛盾逐漸浮出，港人移台潮趨緩，部分在台港人甚至「二次移民」。對此，李明哲認為移民議題與香港議題應該分開來看，關心中港人權也是提醒台灣人「自由不是從天而降，要靠爭取，要有代價。」

李明哲呼籲，台灣除了從過往威權歷史尋找抗中力量，更應借鑑香港教訓，「一國兩制」的下場「台灣人還搞不懂就很有趣了」。

「港殤日」活動自7點開始，儘管一度下起大雨，現場人群仍未因此散去，數十名港人守候至晚間10時許的默哀儀式後才結束離去。

2019年香港爆發規模前所未有的「反送中運動」，港府在北京壓力下於2020年6月30日進一步實施《香港國安法》，其中列名的「四宗罪」令本地政治空間大幅限縮，包含香港已解散的《蘋果日報》創辦人黎智英、支聯會要員李卓人及鄒幸彤等逾百人遭到起訴。據統計，截至今年4月的定罪率高達100%。自2020年以來，港府也未再批准任何七一遊行，過往銅鑼灣的示威人群光景不再。

港府歡慶回歸26週年

相較於在台港人舉行「港殤日」，香港政府則歡騰慶祝。香港特首李家超出席「香港回歸祖國26週年」升旗儀式及酒會時致辭表示，香港已走在「復常」的快車道上「全速前進」，對香港充滿信心。但同時他指，儘管香港已大致回穩，仍有國家誤判，「刻意針對、打壓」香港的和平發展，亦仍須警惕內部「軟對抗」力量，維護國家安全。

同日，台灣執政黨民進黨發新聞稿批評，北京公然毀棄《中英聯合聲明》與「一國兩制，五十年不變」的對港承諾，大幅限縮香港集會、遊行自由，並沒收民主選舉、抓捕民主人士等，《香港國安法》實施3年後，北京再推《反間諜法》帶給香港更深的恐懼與壓迫，已令「東方之珠」淪為「噩夢之島」。

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