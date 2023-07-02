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港移交26周年 李家超籲居安思危

聯合報／ 記者陳政錄蔡晉宇／綜合報導
香港昨天舉行慶祝回歸廿六周年升旗儀式。圖為身著白色制服的護旗方隊，以中式步操護送國旗與香港特區區旗進入金紫荊廣場。（中通社）
香港昨天舉行慶祝回歸廿六周年升旗儀式。圖為身著白色制服的護旗方隊，以中式步操護送國旗與香港特區區旗進入金紫荊廣場。（中通社）

昨天是香港主權移交廿六周年，香港特首李家超表示會積極和主動融入大陸國家發展大局，推進大灣區建設和「一帶一路」倡議，也再次提及要居安思危，香港內部潛伏軟對抗的破壞力量，須全面貫徹「一國兩制」。

港府昨天在金紫荊廣場舉行升旗儀式，後在會展中心舉行「七一」慶祝酒會，李家超首次以特首身分主持。同一日，不用加掛大陸牌照的「港車北上」政策開始實施；同時，香港往返成都的直達高鐵開行。

李家超表示，過去一年香港走出疫情陰霾，與大陸全面通關，今年首季經濟成長百分之二點七，扭轉連續四季下跌，前五個月來港旅客破千萬，「現在，我們已經走在復常的快車道上，全速前進。」李家超六月卅日接受港媒訪問時稱，香港如今比以往更加團結，凝聚力更大，歡迎外來人才及企業登上香港這艘「特快號」獲得成功。

李家超表示，香港雖然進出口依然較弱，外在環境存不明朗因素，但預計今年經濟成長是正數，將達百分之三點五到百分之五點五左右。他說，會繼續積極和主動融入國家發展大局，參與和推進大灣區建設和「一帶一路」倡議，發揮好「背靠祖國、聯通世界」的優勢，在住房領域，動屋、土地供應正全力提速，希望盡快讓香港市民「上樓」。

不過，李家超也提到，香港社會整體大致平穩，但有國家對中國的和平發展作出誤判，刻意針對、打壓，香港內部也潛伏了軟對抗的破壞力量，仍需提高警惕，自發維護國家安全，全面準確貫徹「一國兩制」方針。

港版國安法已實施三周年，近日美國會參議員發表跨黨派連署，批評港府用國安法打壓民主派，並籲釋放黎智英，英國國會也促請政府制裁大陸、香港官員。

另，今年香港在全球金融中心排名維持第四位，但分數下跌，在金融科技中心排名也下降四名變為第十四名，而香港勞動人口連三年下降，都是香港的警訊。今年五月，香港泛民主派第二大政黨公民黨宣布解散，民主黨主席羅建熙也對香港區議會民選議席大減表失望，顯示在國安法實施後泛民派正在消亡，意識型態逐步收緊也引發關注。

針對香港主權移交廿六周年，民進黨昨表示，三年前中共當局對香港施行「國安法」，公然毀棄「中英聯合聲明」與「一國兩制，五十年不變」的對港承諾，並藉由「六四禁集會、七一禁遊行」，沒收港人的民主選舉，大肆逮捕民主人士，讓香港從「東方之珠」淪為國際憂慮、外資逃離、港人恐懼的噩夢之島。

香港特首 港版國安法 李家超

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