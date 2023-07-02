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謝鋒向拜登遞交國書 盼美中重回正軌

聯合報／ 記者陳宥菘／綜合報導
中國大陸駐美大使謝鋒與夫人赴白宮，向美國總統拜登遞交國書。圖／取自謝鋒推特
中國大陸駐美大使謝鋒與夫人赴白宮，向美國總統拜登遞交國書。圖／取自謝鋒推特

中國大陸新任駐美大使謝鋒於當地時間卅日下午，赴白宮橢圓形辦公室向美國總統拜登遞交國書。拜登歡迎謝鋒履新，兩人並就中美關係進行對談，謝鋒表示，希望能推動中美關係止跌企穩、重回正軌。從陸使館公布的合照中可見，謝鋒的夫人王丹也一同出席。

據中國大陸駐美使館官網消息，謝鋒表示，出任中駐美第十二任大使使命光榮、責任重大。他並向拜登提及，拜登與大陸國家主席習近平於去年十一月在峇里島會晤並達成的重要共識。

謝鋒說，中方遵循習近平提出的相互尊重、和平共處、合作共贏原則，希望美方同中方相向而行，認真落實兩國元首峇里島會晤共識，探索新時期中美正確相處之道，推動中美關係止跌企穩、重回正軌。

兩人會談後，謝鋒於其推特發文表示，「今天很榮幸向拜登總統遞交國書，並就中美關係進行了對話。」而從謝鋒發布的照片可見，謝鋒身穿中山裝，夫人王丹則穿著一身大紅旗袍，非常亮眼。

謝鋒於今年五月廿三日抵美履新，隨後向美國國務院禮賓司司長吉福德遞交國書副本。

拜登 王丹

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