兩岸觀策／大選服貿攻防 是時代走向的風向球

兩岸服貿談判被柯文哲端上了總統大選的檯面。曾因「反服貿」獲利的綠營不改其志，依然反服貿到底。但「服貿」若真的成為此次選戰三方繫爭的主軸，卻可能是一個時代的隱喻。

二○一三年的中國，是剛冒出全球權力圈中的一名新秀，在西方的眼中它看起來仍然愣頭愣腦地，不太熟悉過去那個圈子裡玩的遊戲規則，但儘管很是生澀，圈裡頭的老大卻已對它深有警覺，並決定對它略施薄懲。兩岸服貿協議就簽署在這一年，而隔年春天，一場以學生或青年為主體的運動突地爆發了，它被冠上太陽花運動的名字。

沒有人知道這群人從何而來，它就以「反服貿」當成號召，但稍加回顧即知，最初它有些怯生生，並未直接喊出「反服貿」的口號，而只是「反黑箱」；亦即反的不是「服貿」這一自由貿易的內涵，而是反對這一協議的協商形式。運動的籌畫者顯然害怕社會人心有可能是支持它的；但當形勢瞬間臻於意想不到的規模時，「服貿」直接被移到中央，成為討伐、追剿的客體。

這一年，在全球範圍都發生了相類的運動，二○一三年隆冬，烏克蘭基輔的獨立廣場也聚集了大批民眾，他們的行動也跟一紙自貿協定有關，相反的是，他們的總統亞努科維奇宣布中止與歐盟簽署自貿協定，這與他們的願望相違。這場被稱為廣場革命的運動趕下了總統，亞努科維奇只能流亡。

在台北的太陽花爆發不到一個月前，亞努科維奇乘坐飛機離開了基輔，開始了流亡歲月。台北的群眾未必熟悉遠在北方八千公里外的消息，就在太陽花粉墨登場的這一天，普亭拿下了克里米亞；但他們必然知道，太陽花落幕不到半年，香港也來了一場與選舉候選人產生方式有關的雨傘運動。而在太陽花與雨傘之間，這年的五月還有一場發生在越南的反華暴動，大批工人突如其來地砸燒中國企業，百餘家中資廠商遭到損毀。

「服貿」在上海簽署時，習近平剛當上國家主席僅三個多月，他還未及在哈薩克的阿斯塔納與印尼的雅加達提出一帶與一路，但太陽花爆發時，「一帶一路」以及創立亞洲基礎建設投資銀行的中國雄圖，卻已十分具體。服貿被太陽花擋了下來，但「一帶一路」卻按著其既有的藍圖，不斷地在全球的新絲路節點上蔓延與開展。

兩岸「服貿」被擱置的十年，卻是「一帶一路」茁長的十年。太陽花與雨傘運動結束後的翌年，德、法、英、義四個Ｇ７國家聯袂搶入亞投行，讓華盛頓大吃一驚；而在一帶一路十周年的今年，中國大陸前四個月和「一帶一路」沿線國家的貿易額，竟超過了美國＋歐洲＋日本的總和。

以中國為首的BRICS金磚國家組織開始大量吸引重要區域國家爭取加入，光剛過去的六月分，就至少有埃及、孟加拉與衣索匹亞正式提出申請，這三個國家都是人口破億的人口大國。更令人感到驚奇的是，法國總統馬克宏也表達出席今年南非金磚峰會的意願。

如果十年前的中國還是一個吳下阿蒙，十年後卻早已不可同日而語；這次大選若是真的成為兩岸服貿的攻防戰，顯然是十年前那次大國交鋒捲土重來的續章；但「反服貿」還能再現十年前那樣沛然莫之能禦的聲勢嗎？它的勝負將是時代走向具體而微的風向球。