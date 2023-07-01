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中共黨慶前 習近平：決不能拋棄馬克思主義

聯合報／ 記者陳政錄／即時報導
中共總書記習近平表示，絕不能拋棄馬克思主義這個魂脈，絕不能拋棄中華優秀傳統文化這個根脈，數典忘祖最終會犯失去魂脈和根脈的「顛覆性錯誤」。(新華社)
中共總書記習近平表示，絕不能拋棄馬克思主義這個魂脈，絕不能拋棄中華優秀傳統文化這個根脈，數典忘祖最終會犯失去魂脈和根脈的「顛覆性錯誤」。(新華社)

七一是中共黨慶，中共中央政治局6月30日下午，就「開闢馬克思主義中國化時代化新境界」進行第六次集體學習，據新華社7月1日發布內容，中共總書記習近平在會上強調，絕不能拋棄馬克思主義這個魂脈，絕不能拋棄中華優秀傳統文化這個根脈，數典忘祖最終會犯失去魂脈和根脈的「顛覆性錯誤」。

據報導，中共中央黨校副校（院）長李文堂就這個問題進行講解，提出工作建議。中央政治局成員進行討論，習近平在聽取講解和討論後發表重要講話。

習近平說，中共之所以能夠在革命、建設、改革各個歷史時期取得重大成就，能夠領導人民完成中國「其他政治力量」不可能完成的艱鉅任務，根本在於掌握了馬克思主義科學理論，並不斷結合新的實際推進理論創新，取得了毛澤東思想、鄧小平理論、「三個代表」重要思想、科學發展觀、新時代中國特色社會主義思想等重大理論成果。

因此，習近平強調，「中國共產黨為什麼能，中國特色社會主義為什麼好，歸根到底是馬克思主義行，是中國化時代化的馬克思主義行」。

習近平說，我們絕不能拋棄馬克思主義這個魂脈，絕不能拋棄中華優秀傳統文化這個根脈。堅守好這個魂和根，是理論創新的基礎和前提。理論創新必須講新話，但不能丟了老祖宗，數典忘祖就等於割斷了魂脈和根脈，最終會犯失去魂脈和根脈的顛覆性錯誤。

習近平表示，必須堅持馬克思主義不動搖，堅定歷史自信、文化自信，和有效把馬克思主義思想精髓和中華優秀傳統文化精華貫通起來。

習近平還說，在「兩個大局」加速演進並深度互動下，各領域面臨著一系列新的重大課題，新考題比過去更複雜、更難，要把握世界歷史的發展脈絡和正確走向，讓當代中國馬克思主義、21世紀馬克思主義展現出更為強大、更有說服力的真理力量等。同時，要注重從人民群眾的創造中汲取理論創新智慧，著力讓黨（中共）的創新理論深入億萬人民心中，成為接地氣、聚民智、順民意、得民心的理論。

6月30日上午，中共中央政治局還召開了一場會議，審議《關於支持高標準高質量建設雄安新區若干政策措施的意見》，由習近平主持。會議指出，要結合現階段的實際需要，緊緊圍繞疏解人員利益關切，有針對性地對高標準高質量建設雄安新區採取支持措施。

習近平 中共

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