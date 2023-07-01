一舉一動都可能被定罪...大陸《反間諜法》修訂生效 外企憂心忡忡

調查經濟數據、研究數據庫、分析統計數字，這些本是商界的普通日常，在大陸也是如此。但專家警告說，隨著大陸修訂《反間諜法》，政府可能比以前更容易將這些和類似的行為定罪。德國海外商會北京代表處首席代表晏思(Jens Hildebrandt)表示，很多在大陸的外國企業都很擔心，他說：「新反間諜法在投資者中造成了更多的不確定性」。

最新修訂的《反間諜法》，其中擴大了對間諜行為的定義和國安單位的執法權力，更要求郵政、電信及網絡服務業者配合政府打擊間諜活動。這是自2014年以來大陸首次更新該法，新規於7月1日起生效。《日經新聞》今年4月報導，自2014年《反間諜法》頒布以來，大陸已經拘留了數十名涉嫌從事間諜活動的大陸人和外國人，其中包含多名日本國民。《新蘇黎世報》指出，隨著新法的生效，「即便是普普通通的市場調查，或收集競爭者的信息，以後也可能落入反間諜法的範疇」。

慕尼黑聯邦國防大學情報與安全研究中心(CISS) 學者施美白（May-Britt Stumbaum）認為，習近平決心將與大陸有關的一切掌控在他或是中共手中：「根據這種理念，事情只有一個版本、一個故事、一種事實。中共掌控所有。反間諜法的收緊也符合這一趨勢。」

大陸政府制定的法律大多非常模糊，新《反間諜法》也是如此，這讓有關部門在執行時有相當大的靈活度。違反新法的外國公司可能要面臨罰款或吊銷營業執照，外國雇員和經理也可能面臨刑事訴訟，被禁止離境或是未經審判至兩周監禁。

駐大陸歐盟商會主席彥辭（Jens Eskelund）6月中旬在北京一場新聞發布會上公開表示：「許多成員都自問，為了遵守新法，我們現在必須滿足哪些具體的要求」。彥辭接著舉出具體的例子，比如「國家機密」的定義到底是什麼就完全不清楚。

更多的法律不確定性，處理大陸數據、統計和信息方面回旋空間縮小，這就是新《反間諜法》出台後造成的後果。施美白認為，人們不應再抱有希望大陸領導層會照顧在華外國企業的需求，她指出，習近平計劃建設一個全新社會，現在一切都要服從於這個目標。

（ARD等)

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