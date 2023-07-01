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英國太空司令：中國可能未來幾十年內開始在月球上採礦

聯合報／ 記者黃國樑／即時報導
英國太空司令部司令保羅．戈弗雷。 取自維基百科
英國太空司令部司令保羅．戈弗雷。 取自維基百科

《俄羅斯衛星通訊社》引述《泰晤士報》報導說，英國太空司令部司令保羅．戈弗雷(Paul Godfrey)表示，中國可能在未來幾十年內開始在月球和小行星上採礦。

戈弗雷告訴《泰晤士報》說，中國發布了一份記錄月球上重要礦物的白皮書。他們已經將樣本從月球帶到了地球。他們只是想在這個方向上走得更遠。他說，「在我們的有生之年，在小行星採礦將成為現實。」

他補充道，中國和俄羅斯正在投資數十億元用於太空探索和太空武器的製造。 而美國太空司令部司令詹姆斯．迪金森(James H. Dickinson)上將向《泰晤士報》表示，在擔心在太空競爭中落後於中國的背景下，五角大樓對自己的能力仍然充滿信心。此外，迪金森還提出了俄羅斯和中國高超音速武器的話題。

迪金森說，「當然，我們已經看到其他國家，特別是中國和俄羅斯，展示了他們的高超音速武器。我們將繼續對這一領域進行研究，以盡量減少此類威脅。」

報導並介绍了中國探月的歷程說，中國探月工程計劃以中國古代神話人物嫦娥命名，該工程分為三個階段：人造衛星繞月飛行、登陸月球以及從月球返回地球。第一顆繞月人造衛星嫦娥一號於2007年發射，並運行至2009 年。它拍攝的數據使中國科學家能夠製作第一張月球影像圖。

報導說，2019年，中國開始了下一階段的探月計劃——首次登錄月球背面。2020年11月24日，中國發射嫦娥五號返回探測器；12月1日，它成功完成在月球正面特定區域的著陸。嫦娥五號探測器取回了1731 克月球樣品。這是44年來第一個發射到月球取樣的探測器。中國成為繼美國、蘇聯之後第三個能夠執行這一使命的國家。

美國太空司令部司令詹姆斯．迪金森(James H. Dickinson)上將。 取自維基百科
美國太空司令部司令詹姆斯．迪金森(James H. Dickinson)上將。 取自維基百科

太空 嫦娥五號 衛星通訊

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