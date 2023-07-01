謝鋒身著中山裝向拜登遞交國書 盼促中美關係重回正軌

中國大陸駐美大使謝鋒於當地時間30日下午，赴白宮橢圓形辦公室向美國總統拜登遞交國書。拜登歡迎謝鋒履新，兩人並就中美關係進行對談，謝鋒表示，希望能推動中美關係止跌企穩、重回正軌。從陸使館公布的合照中可見，謝鋒的夫人王丹也有一同出席。

據中國大陸駐美使館官網消息，謝鋒表示，出任中駐美第十二任大使使命光榮、責任重大。他並向拜登提及，拜登與大陸國家主席習近平於去年11月在峇里島會晤並達成的重要共識。

謝鋒說，中方遵循習近平提出的相互尊重、和平共處、合作共贏原則，希望美方同中方相向而行，認真落實兩國元首峇里島會晤共識，探索新時期中美正確相處之道，推動中美關係止跌企穩、重回正軌。

據星島日報，兩人會談後，謝鋒於其推特發文表示，「今天很榮幸向拜登總統遞交國書，並就中美關係進行了對話。」而從謝鋒發布的照片可見，謝鋒身穿中山裝，一旁的夫人王丹則穿著一身大紅旗袍，非常亮眼。